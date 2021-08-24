专家提醒：房颤患者会明显增加脑梗塞风险

随着人口老龄化加剧和不健康生活方式流行，全球房颤患者数量日益增多。昆明医科大学第一附属医院老年心内三病区主任华宝桐向网友科普房颤的基本知识，预防房颤发生。

昆明医科大学第一附属医院老年心内三病区主任华宝桐（受访者供图）

“从生理功能的角度看，心脏就是人体的发动机，心脏的规律舒缩为全身的血液循环提供动力。当心房电活动彻底紊乱时，高达每分钟数百次的兴奋频率使心房连续颤抖而丧失了规律跳动，这就是心房颤动。”华宝桐表示，心房颤动一旦发生就会给人体带来多方面危害：首先，患者由于心跳加快而且心率不齐会产生心慌心悸等不舒服的症状，这是能明显感觉到的一种危害；其次，心房辅助泵血功能丧失导致心功能受损，患者可能出现活动后胸闷，气促等症状；更重要的是，房颤患者脑梗塞风险明显增加，但栓塞事件发生之前患者往往并无相关症状，这是房颤潜在的巨大危害。

谈及房颤引发脑卒中的原因，华宝桐解释，房颤发生后，心房丧失了规律的舒缩，血流淤滞较正常窦性心律血栓形成风险明显增加。由于全身血液都是从心脏泵出，心房形成的血栓一旦脱落，就会顺流漂到外周器官血管里面，从而造成相应器官栓塞。血栓栓塞第一站就是脑动脉。因此房颤患者脑梗塞风险显著增加。

对于房颤的诊断，华宝桐表示，目前主要是靠心电学检查。发作频繁的患者多可通过实时心电图、24小时动态心电图确诊。对于偶发且持续时间较短的患者可延长心电监测时间助诊，必要时还可考虑植入式心电事件记录器。随着科技的进步，目前已有多种具有心电监测功能的可穿戴智能设备可用于房颤诊断。相信未来会有越来越多房颤患者可以得到及时诊断。

华宝桐介绍，房颤的发生与多种因素有关，患者需要接受规范的综合治疗。良好的生活方式，积极控制高血压等可降低房颤发生风险。房颤发生后，可通过导管消融或药物改善心律失常相关症状。对于经过评估明确为卒中高风险的房颤患者，则需要长期抗凝治疗或介入左心耳封堵术预防脑栓塞的发生。

华宝桐认为，随着人口老龄化程度持续加深，以房颤为代表的复杂心律失常发病率越来越高。老年患者往往在心律失常的同时伴有器质性心脏病和多种合并症，给诊疗带来了更多挑战。因此，更需要有专业的团队给他们提供高质量服务。