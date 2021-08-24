编者的话

《全民健身计划（2021—2025年）》提出了到2025年的发展目标和8个方面的主要任务，就今后一个时期促进全民健身更高水平发展，更好满足人民群众的健身和健康需求作出部署。促进全民健身，有哪些发力点、该如何扎实推进、将发挥怎样的作用，相关部门和专家进行了解读。

日前，国务院印发《全民健身计划（2021—2025年）》（以下简称《计划》），提出了到2025年的发展目标和8个方面的主要任务，就今后一个时期促进全民健身更高水平发展，更好满足人民群众的健身和健康需求作出部署。

“体育强国的基础在于群众体育。”自2009年我国设立全民健身日、2014年全民健身上升为国家战略以来，全民健身公共服务水平显著提升，场地设施逐步增多，人民群众通过健身促进健康的热情日益高涨，“十三五”时期，经常参加体育锻炼人数比例达到37.2%。全民健身扎实推进，为幸福生活添健康底色。

盘活场地设施

推广智慧健身

健身去哪儿？这是百姓关心的话题，也是推动全民健身向更高水平发展首先要解决的问题。对此，《计划》明确提出，“新建或改扩建2000个以上体育公园、全民健身中心、公共体育场馆等健身场地设施，补齐5000个以上乡镇（街道）全民健身场地器材”。

多渠道增加健身场地供给，各地都在想办法。北京西城区，五彩缤纷的健康步道修进鳞次栉比的楼宇之间，周边居民和企业员工走出楼门就能舒活筋骨。浙江宁波市，高架桥下原不起眼的闲置空间被改造利用，化身城市中备受群众青睐的运动健身“金角银边”。

“相较于扩大增量，盘活存量更为关键，是解决场地难题的突破口。可以对公共体育场馆的开放天数、平均流量进行评估监督，尝试引入第三方运营管理。”首都体育学院教授李相如说。国家体育总局群体司公共服务处处长赵爱国则认为：“《计划》提出数字化升级改造1000个以上公共体育场馆。借助现代信息技术，打造线上与线下相结合的运动健身场景，既满足群众的多元化运动需求，又推动场馆创新运营理念、提升服务水平。”

对此，浙江嘉兴市的运动爱好者颇有感触：在当地“运动家”智慧体育社区，刷脸就能进入百姓健身房、笼式足球场等运动场所，还可以线上查询运动设施、报名参加赛事。“运动场所选址佳、配置高、价格低、体验好，大家的参与热情就高。”嘉兴市体育局局长王蕾说。在嘉兴市体育局的一块数字大屏上，“运动家”智慧体育社区的实时运动人数、运动时长、年龄统计等信息清晰可见。王蕾说：“用数字化赋能闭环管理，极大提高工作效率，可进一步提供更精准的全民健身管理服务。”

赛事活动引领

倡导科学健身

近年来，各地结合地域特色，创新群众体育活动。当新年的第一缕阳光照亮浙江江郎山，数千名健身爱好者拾级而上，以传统运动登高作为迎接新年的方式。福建厦门市将“思明体育时尚季”打造为城市名片，城市越野、射箭、花式跳绳等多种赛事，备受参与者喜爱。

这样的全民健身赛事活动，今后会越来越多。《计划》明确支持各地开展赛事活动，鼓励跨区域联合打造全民健身赛事活动品牌。“增加赛事活动供给，能推广普及运动项目，引导人们逐渐养成运动和消费习惯。同时，优质赛事能提高场馆利用率，吸引社会资本参与，带动举办地经济社会发展。”赵爱国说。

随着北京冬奥会临近，人们参与冰雪运动的热情空前高涨，举办一届简约、安全、精彩的奥运盛会与服务全民健身、推动冰雪运动跨越式发展紧密结合。冰雪运动进校园稳步推进，一张张稚气未脱的笑脸写满期待；连续举办7届的“全国大众冰雪季”沟通南北，巩固拓展“带动三亿人参与冰雪运动”成果。

另一方面，群众健身热情高涨，但当下专业指导相对匮乏。这其实也是社会体育组织和社会体育指导员大展身手的机会。山东日照市按照“一个体育总会、两个人群体育协会和‘N’个单项体育协会”模式，实现基层体育组织全覆盖，1.9万余名社会体育指导员活跃在社区、乡镇，宣讲科学健身知识，指导基本运动技能。

推动融合发展

开发多元价值

深化体教融合、推动体卫融合、促进体旅融合，推进全民健身融合发展，这是《计划》的一大亮点。

健康第一的教育理念，需要体育回归教育本质。推进体教融合，要充分认识体育在青少年成长中的多元价值。广西桂林市榕湖小学从学生需求出发，开设“选修+必修”体育课，让学生学会一两项运动技能，养成经常锻炼的习惯。

“从《‘健康中国2030’规划纲要》提出‘体医融合’，到本次《计划》提出‘体卫融合’，均凸显体育运动在主动健康干预方面的作用。”赵爱国说：“多地已经设立了科学健身门诊，在推广常见慢性病运动干预方法、开具个性化运动处方、加强科学健身指导方面进行了有益探索。”

“体旅融合有两大发力点：用品牌性体育赛事吸引游客，在旅游景点、路线中渗透体育元素。对于打破旅游业发展瓶颈，助力乡村振兴，能够发挥巨大作用。”李相如说。

近年来，浙江绍兴市东澄村把好山好水打造成天然运动场，让游客成为“运动员”，发展登山、露营等户外运动，举办攀石浪节，小山村焕发出运动活力与旅游商机。

在学习中锻炼、在预防中强体、在旅游中健身……通过不同角度、不同方式参与体育，幸福生活将会因为健康底色的增添，在人们眼前展现出更美好的图景。

《 人民日报 》（ 2021年08月24日 14 版）