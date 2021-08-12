全民健身与奥运同行（体坛观澜）

竞技体育通过奥运舞台产生的辐射效应，带动了全民健身战略深入实施，对于加快体育强国建设，充分发挥体育在提高人民健康水平、促进人的全面发展等方面的综合价值与多元功能作用显著

8月8日，第三十二届夏季奥运会落下帷幕。今年8月8日，也是第十三个全民健身日。当“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克格言与全民健身的理念相逢，人们参与体育运动的热情又将激荡出怎样的火花？

奥运会上，中国体育健儿勇于挑战敢于拼搏，频创佳绩，传递出激荡人心的力量；奥运落幕，中国体育代表团载誉归来，不少运动员分享的健身视频走红网络。举重运动员李发彬拿着哑铃负重训练，游泳运动员汪顺用健身弹力带锻炼，羽毛球运动员王懿律等还为大家讲解居家健身技巧……网友看后纷纷点赞。场上拼搏，场下自律，很多人为奥运健儿的拼搏所感动，将观赛热情化为锻炼动力，纷纷加入健身行列。

13年前的8月8日，北京奥运会开幕，次年，8月8日被设为“全民健身日”。13年来，我国全民健身活动蓬勃发展，群众体育发展迈上新台阶，运动健身已经成为很多人生活的一部分。“十三五”时期，全民健身战略深入实施，全民健身公共服务水平显著提升，全民健身场地设施逐步增多，人民群众通过健身促进健康的热情日益高涨，经常参加体育锻炼人数比例达到37.2%。

正如今年全民健身日的主题：全民健身与奥运同行。竞技体育通过奥运舞台产生的辐射效应，带动了全民健身战略深入实施，对于加快体育强国建设，充分发挥体育在提高人民健康水平、促进人的全面发展等方面的综合价值与多元功能作用显著。就在本届奥运会期间，《全民健身计划（2021—2025年）》印发，未来5年将着力解决全民健身区域发展不平衡、公共服务供给不充分等问题，促进全民健身更高水平发展，更好满足人民群众的健身和健康需求。

还有不到半年时间，北京冬奥会将拉开大幕。届时，中国冬奥健儿将在冬奥会赛场与世界各地的运动员展开竞技交流，以此为契机，“带动三亿人参与冰雪运动”也将逐步成为现实。全民健身与奥运同行，体育将为人们的生活增添更多光彩。

《 人民日报 》（ 2021年08月12日 16 版）