孩子：爱我你就夸夸你自己

孩子和你们单位的领导是一样的，你不自己表扬一下自己，他是看不见的

前几天儿子学校发了一个通知，说是有职业规划的课程，希望家长能踊跃报名，给孩子们讲讲自己所从事的工作——我当然第一时间报名了啊。

儿子困惑地说，“妈妈你很成功吗？”

我很坚定，“当然了啊。不信你看看我的演讲PPT。”

他还真的跑过来看，不过不怕，我在网上买的PPT模板，20元买了198个。我选了其中黑白主色的，北欧风，特别高级。

娃一看设计，果然就被折服了。

到演讲那天，我的课已经被报满了，娃不能选我的课了，所以去听了其他家长的。课程结束后，我问娃：“有没有问问选课的同学，妈妈讲得好吗？我精心准备了几个梗，同学们都没什么反应啊？”

娃说：“有反应，同学们把你的笑话记下来，手机发给我啦，大家说挺有意思的。”

我说：“怎么样，妈妈厉害吧。”

娃说：“666啊。”

在外面吹了那么多的牛，回家也不要怂了，要告诉自己的娃，自己非常了不起。

成功就是这么简单。

如果你还没成功，可能方向错了。

有一次和娃一起跑步，他瞬间跑得没影了。我还在后面一次呼吸跑六步，慢慢地挪。

回来他说，“妈妈跑步好差啊。”

我说：“并不差。妈妈从六年前开始跑步，每周都坚持跑五天，从未中断。出差也跑，出去旅游也跑。跑得快慢不重要，但能不能坚持做自己认为有价值的事，非常重要。”

“妈妈就是一个很有毅力的人。”我自己给自己“定性”。

我半途而废的事情多了去了，只有这么一个案例是“坚持”，但多说几遍，娃就会记住。有一次我听见娃和他同学说，我妈去跑步了，我妈特别有毅力。

孩子和你们单位的领导是一样的，你不自己表扬一下自己，他是看不见的。

我总觉得中国的孩子没有给父母足够的尊重，是和父母自己有关系。一个是没把自己的优势告诉孩子，或者把孩子捧得太高。

“初中数学就好难了，爸爸妈妈根本不会做。”

这是瞎扯。难的部分都是有公式的，自学一下都能会。

上周娃说SAT的单词背50个要花两个小时，我让他选一组给我背，我集中精力，咬牙坚持，没碰手机，一个小时背好了，他再也不抱怨了。

当然我现在已经全忘了。

还有就是，中国的爸妈对成功的要求太高了，总觉得自己不够成功，总喜欢举别人成功例子激励娃。

买了一堆传记，搞得大家都和乔布斯、马化腾很熟似的。其实往上数三代，谁家没有洗脚上田的经历呢，都可以拿来说啊。

我父亲前年去世了，在他去世后，我思考了很久，他是不是一个成功的人。

他在世的时候，和我们聊天，从来没把自己和“成功”联系在一起。我们姐妹从小就知道，父亲是一个很随性的人，贪玩、脾气好。他年纪大了，经常会和我们说，觉得自己这一生很顺利，大事小情都是我妈操心，女儿都孝顺，很知足。

我父亲养鱼，搞了一个巨大的鱼缸。记得他说：“一直想养鱼，终于实现了。”

退休以后买了一个电动车，他说：“年轻的时候就想买摩托，终于实现了。”

七十岁的老头，总是穿着运动服，他说，“年轻的时候就想，老了可不能穿得像一个老头。我才不穿那种老头穿的衣服呢。”

我们小时候，父亲经常说，“你们可不要像我。”

他读书的时候，本来是考取了航空航天大学的，但眼睛受伤，中途退学了，只读了中专。所以，我们姐妹从来没把父亲做过榜样。

但在他去世后我想，能像父亲一样怡然自得地生活，也是相当不错的一个选择。但遗憾的是，他自己并没有认识到自己的价值。如果他能够告诉我们，这样也是好的，我们也许会少走很多弯路。

在我们中国人心目中，下一代一定要比上一代强。所以，我们的父母不敢自夸，怕耽误我们的前程。

到我们这一代，我们一样认为，自己再好，都不足够好，还可以更好。

唉！我们希望自己的基因，朝着一个莫名其妙的未来进化。这种盼望，是一件没有终点的事情，不但让我们忽略了很多当下的快乐，也把我们的孩子，在精神上搞成了认“成功”为父的孤儿。

孩子啊，爸爸妈妈觉得自己已经相当不错了，你也拿出勇气做自己吧。