增进亲子关系 家长要学会赏识孩子

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作为家长，我们对孩子的教育一向比较严格，要求也比较高。最近，我们发现孩子跟我们的关系变得有些疏离，而且孩子也表现得有些不自信。我们了解到，这是孩子从小缺少认可和赞赏导致的。但是应该怎么做，才能让孩子真正感受到我们对他的关心，且对孩子的成长有帮助呢？

专家观点

东城区灯市口小学心理老师杨旭:很多家长都会有这样一种体会，孩子给家长的一个微笑和一个赞赏胜过一切，家长对孩子给的一句赞赏常常会十分感动。那么反过来一样，孩子的内心也是需要家长的赞美和鼓励的。孩子的心理特别敏感。请设想一下，在上学期间，孩子经过一天的学校生活，回到家里，面对的是一张数落自己、唠叨不停的脸，他的心情会怎样？他会失去在家庭中学习的乐趣。如果孩子遇到的是一张微笑的脸，得到的是赞赏、夸奖、鼓励，他的心情一定会特别好，学习积极性就有可能被充分调动起来。

家长要学会表扬孩子，赏识孩子。表扬是对孩子积极行为的认可，得到父母的表扬，孩子的内心是非常高兴的，他以后就会自觉地要求自己做得更好。因此，不管是孩子做了好事，还是学习上有了进步，家长都应该有意识地予以表扬，这样一来就可以很好地鼓励这个孩子继续朝着积极的方向努力。

赏识教育作为一种有效的教养方式，到底应该怎样实践才有效呢？首先，家长要善于发现孩子身上的闪光点，及时给予强化。正所谓“尺有所短，寸有所长”，任何事物都是一分为二的，再胆小怯懦的孩子，偶尔也会有大胆的举动，调皮好动、表现不好的孩子也会有做得很好的时候。也许在外人看来那是微不足道的，但做父母的必须努力捕捉这些稍纵即逝的闪光点，给予孩子及时的表扬和鼓励。

其次，家长一定要对孩子充满爱心。无论哪个孩子，只要我们耐心去寻找，必定能发现孩子的长处，即使孩子做错了事，也可以从中找到他的闪光点，关键是讲求一个“爱”字。在爱的情感支配下，在耐心的支撑下，才能为孩子的发展创设出一个被理解、被关注的宽松环境。

最后，家长要赏识适度，讲究方式方法。父母不但要欣赏孩子，还要正确客观地认识孩子，了解孩子的身心需要，特别要注意分析孩子的心理状态。若做得不够，固然会伤害孩子的自尊心，但赏识过度，就会导致孩子自满自傲、任性，不能客观正确地评价自我。父母要发自内心地表扬和鼓励孩子，而不是虚假的表扬。同时不要笼统地表扬，那些漫无边际的表扬在孩子的心中不会产生任何激励的效果。

请家长相信，智慧的家庭教育中绝没有当头棒喝、泼冷水、指责、埋怨，而只有赞赏、夸奖和鼓励，以及偶尔的适度批评。

文/本报记者 武文娟

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