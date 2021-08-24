这四种手抖 帕金森表示要甩锅

手抖就像帕金森病的标签一样，人们一说起这个疾病特征，首先想到的就是手抖。的确，大约70%至75%的患者以震颤起病，且手抖是其最常见的首发症状。那么是不是所有的手抖都和帕金森病有关呢？今天，医生就来给帕金森病“洗白”一下——有四种其他疾病也可以导致手抖。

生理性的手抖 我们大多遇到过

手抖医学上称为震颤，主要表现为手部的不随意的有节律性的颤动。手抖分为生理性手抖和病理性手抖。生理性手抖在我们每个人的一生中都会体验到，常在精神紧张、恐惧、情绪激动、剧痛和极度疲劳的情况下出现。比如紧张时，我们会不自主地手抖，甚至腿抖；生气至极时，我们会说“气得浑身发抖”；饥饿的时候，我们会感觉心慌手抖……

生理性手抖的特点是幅度小而速度快，一旦引起手抖的上述原因消除，手抖也随之消失。

总之，不管是何种原因的手抖，当大家不能确定是生理性手抖时，一定要及时、尽快就医，让医生帮您确定手抖的原因。很多疾病早发现、早治疗、早干预，都是控制疾病进展的关键。

手抖不停歇 或许是这四种病闹的

当然，大家更担心的是病理性手抖，常见的病理性手抖有哪些呢？下面一起来了解一下。

甲状腺功能亢进引起的手抖 甲亢以青年女性最常见，是由于甲状腺分泌的甲状腺激素过多而引起的一种疾病。

甲亢的四大主症包括心慌手抖、怕热多汗、多食易饥、体重减轻。甲亢患者因为手抖怀疑自己是“帕金森病”或“神经官能症”，而常常就诊于神经科。而医生结合患者年龄和伴随症状，往往会给患者查一下甲状腺功能或甲状腺彩超，其结果就一目了然了。

颈椎病引起的手抖 随着年龄增长及现代社会人们对电脑、手机的依赖，颈椎病的发病年龄呈现年轻化的趋势。颈椎病分为颈型颈椎病、神经根型颈椎病、脊髓型颈椎病、椎动脉型颈椎病。

其中颈型颈椎病，主要是由于长时间低头、重复某一个姿势以及受凉导致的颈部的肌肉痉挛、僵直、活动受限，进而引起上肢肌肉紧张，导致手活动困难、手抖。

此外，神经根型颈椎病为椎管狭窄、使颈神经根受压所致，导致支配手的神经异常放电，也可以引起手抖。

脊髓型颈椎病是颈段脊髓受压或脊髓血液循环障碍所致，会伴有上肢的精细动作完成困难，同样会引起手抖。手抖在排除其他原因后，可行颈椎CT或核磁检查，明确是否有颈椎病引起的手抖。

特发性震颤引起的手抖 特发性震颤又称原发性震颤、家族性震颤，约60%的病人有家族史。

震颤的发生通常是两侧对称性同时起病，并以手为首发部位多见，也有部分以头为起始部位，还可波及舌头，出现声音颤抖。病变进展会逐渐影响到腿部或躯干，但很少从腿部开始。

特发性震颤通常在注意力集中、精神紧张、疲劳、饥饿时加重，或在某些特定动作时加重，如拿水杯、夹菜、系鞋带时，医学上称为动作性震颤。震动的频率通常在8-12Hz（即每秒8-12次）。多数病例在饮酒后暂时消失，次日加重，这也是特发性震颤的临床特征。

研究发现≥65岁的特发性震颤患者进展为帕金森病的概率增加了3-4倍，所以也应引起我们的重视。

小脑病变引起的手抖 小脑病变引起的手抖常常伴有小脑性共济失调，如肢体的协调性差、平衡功能障碍、辨距不良等。

此种手抖称为意向性震颤，其特点是静止时及肢体运动开始阶段不出现震颤，动作接近目标时出现粗大的震颤，频率一般在2-4Hz（即每秒2-4次）。比如在患者准备喝水时，手越接近水杯，抖动得越厉害。意向性震颤是拮抗肌协调功能障碍所致，常见于小脑及其传出通路的病变，见于神经科多种疾病。

此外，其他疾病如肝豆状核病变、肝性脑病、药物、中毒、痴呆等均可引起手抖的症状。上面这些手抖可都不是小帕闯的祸！

这才是帕金森手抖的标志性动作

帕金森引起的手抖有一个专用术语：“搓丸样动作”，即拇指与屈曲的食指抖动的动作像在揉搓一个药丸。其特点为静止时出现或明显，能被意识暂时控制但不持久，主动运动时停止或减轻，疲劳、激动、紧张或焦虑时加重，入睡后消失。

这种震颤多由一侧上肢的远端开始，然后逐渐扩展到同侧下肢及对侧上、下肢，下颌、口唇、舌头及头部均可受累，频率为4-6Hz（即每秒4-6次），伴随手抖的还有肌僵直、行动缓慢、姿势异常等。

当然，除了帕金森病会出现手抖外，其的“亲戚”，如继发性帕金森综合征、遗传变性帕金森综合征、帕金森叠加综合征都会出现类似的症状表现。

文/吴玉芙 （北京老年医院）