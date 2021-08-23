普通人日常有必要吃蛋白粉吗？这7类人要禁用

近年来，蛋白粉作为一种营养补充剂，越来越受到广大消费者的追捧，在健身人士中甚至一度成为人人必备的“增肌”食品。那么，蛋白粉到底是什么？是不是所有人都可以吃呢？

所谓蛋白粉，一般是采用提纯的大豆蛋白或酪蛋白、乳清蛋白或上述几种蛋白的组合体构成的粉剂，其用途是为缺乏蛋白质的个体补充蛋白质。总的来说，蛋白粉主要适用于下面三类人群：第一类：体内的蛋白质处于重度亏损状态的患者，包括创伤、烧伤、感染、多发骨折、肺结核、慢性肝炎、糖尿病胃动力障碍、大面积皮肤溃烂、心脏病合并恶病质、做过外科大手术，以及肿瘤放疗和化疗的患者。第二类：蛋白质的摄入或吸收存在不足的患者，包括神经性厌食、功能性消化不良，以及小肠吸收障碍等患者。第一类和第二类患者在经医生确定肠胃功能、肝肾功能允许，无特殊禁忌时，可以口服蛋白粉。第三类：处于某些特定阶段的人，比如孕妇、乳母和胃肠道功能较弱又进食少的老年人，可以在医师指导下服用。

健康成人所需蛋白质

日常膳食就可满足

一名18岁以上的轻体力活动的普通健康成人，每公斤体重大约需要1克蛋白质，男性的蛋白质推荐摄入量是65克/天，女性是55克/天。健康成人所需的蛋白质，完全可以通过日常膳食来满足。每日进食适量主食（男性6两以上，女性5两以上，生重）、1-2袋鲜牛奶（250-500毫升）或等量的酸奶或豆浆、1个鸡蛋、3两瘦肉、2-3两豆类制品等，就足以满足一个健康个体每日所需蛋白质。

长期的高蛋白摄入

会增加肾脏负担

过多摄入的蛋白质会经肾脏由尿液排出体外，不仅浪费，而且，高蛋白质摄入会给人体健康带来诸多不利影响。

例如，长期的高蛋白摄入会增加肾脏负担，甚至使肾脏长期处于超负荷状态，并可能因此加速其老化和损害。还有，摄入过多的蛋白质还可促进钙从骨质中溶解，增加钙的丢失。

健身时不建议盲目服用

易引发贫血和营养不良

在一些减肥、健身爱好者中间，有一种“高蛋白减肥法”曾经流传很广。这种减肥法的核心是，只吃蛋白粉等蛋白质食物，不吃脂肪和糖类。这样的结果是，蛋白质过量，必需的脂肪酸、维生素、矿物质和膳食纤维等严重缺乏。长此以往，会引发贫血和营养不良，结果很可能是健身减肥未果身先伤。建议健身人群咨询医师，评估运动强度、体重情况和身体健康状况等因素，合理适量补充蛋白质。

儿童、青少年别滥用蛋白粉

别加重孩子身体负担

一些家长认为蛋白粉是好东西，多吃可以帮助孩子长个子、长智力。其实，孩子的身高和智力发育是受多种因素影响的。蛋白粉所能提供的蛋白质，只是整体营养中的一部分。它既不能够也不应该替代其他营养素。相反，大量进食蛋白粉，可能会对孩子稚嫩的肾脏和肝脏造成无形、严重的负担。

所以，儿童和青少年可正常进食者，一般不需补充蛋白粉，除非处于大运动量锻炼期间，或是学习压力很大，或者因为挑食或素食无法从饮食中摄入充足的蛋白质。还是强调以自然膳食为主，让孩子建立良好的饮食习惯。

7类人禁用蛋白粉

1.对蛋白粉成分过敏者；2.胃肠功能不允许，胃肠功能衰竭，处于禁食状态的患者；3.急性胰腺炎患者；4.肾功能不全患者；5.肝硬化、肝性脑病患者；6.高位肠瘘患者；7.重度创伤、烧伤、感染等处于急性分解期的患者。

文/于康（北京协和医院临床营养科）