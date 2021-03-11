世界肾脏日：日常养肾护肾 请记牢八项黄金法则

人民网北京3月11日电 （记者乔业琼）肾脏是人体内的重要器官，它不仅能够清除体内多余的水分和代谢产物及毒素，而且能保留葡萄糖、蛋白质等有用物质，还能够调节体内的酸碱和电解质平衡。今天是世界肾脏日，为提高公众对肾脏的关注度，人民网专访北京大学人民医院肾内科副主任医师赵新菊。

预防是最经济有效的健康策略

记者：近年来，随着生活水平的提高，人们越来越关注身体健康，对“早发现、早诊断、早治疗”的理念也有了更多的认可。在日常生活中，对于慢性肾脏病，我们应该如何做到尽早发现？

赵新菊：根据2012年的全国流行病学调查，我国成年人群慢性肾脏病的患病率高达10.8%，知晓率却仅为12.5%，合理治疗率为7.5%，呈现患病率高、知晓率低、治疗率低三大特点。

慢性肾脏病被称为“沉默的杀手”，有很多患者早期并没有特殊症状，当发现身体不适时，疾病可能已经达到一定程度了。所以，对于患者而言，有症状出现是幸运的，是身体向我们发出的求救信号。所以，一旦出现以下这些症状，一定要及时就医诊断：

1、食欲不振或消化不良，严重时出现厌食，恶心、呕吐或腹泻；

2、出现不同程度的眼睑、双下肢水肿；

3、胸闷、活动耐量下降甚至夜间不能平卧；

4、轻、中度贫血，表现为乏力、虚弱、头晕；

5、尿中泡沫增多，尿色发红；

6、呼出的气体带有尿味，气短、气促；

7、手脚、口唇发麻，浑身乏力、手脚抽筋。

8、失眠、注意力不集中、记忆力减退等；

记者：哪些人群需要对慢性肾脏病提高警惕？

赵新菊：预防是最经济有效的健康策略。如果有以下高危因素，建议每年至少筛查2次，并根据病情增加筛查次数，。

1、患有糖尿病、高血压、高脂血症者；

2、肥胖者、吸烟者；

3、高尿酸血症者；

4、年龄≥50岁者；

5、有肾脏病、糖尿病或高血压病家族史者；

6、长期服用肾毒性药物者；

7、自身免疫性疾病患者。

日常护肾八项黄金法则

记者：在日常生活中，我们如何养肾护肾？

赵新菊：健康生活、科学护肾，建议做到以下几点：

1、坚持适度锻炼；

2、定期监测血糖水平；

3、定期测量血压；

4、健康饮食，不要摄入过多盐、油脂、糖；

5、保持适量的水分摄入；

6、拒绝吸烟；

7、在专业人员指导下用药；

8、如果有高危因素，请定时监测肾功能。