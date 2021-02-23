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痛风发作赶快多药联用

2021年02月23日09:01 来源：人民网-生命时报

　　急性痛风发作的特点是骤然发生、疼痛严重，通常发作于夜间，患者十分痛苦。火箭军特色医学中心内分泌风湿免疫科副主任医师胡晓强提示，急性痛风发作时，及时使用以下4类药物可以有效止疼。

　　1.非甾体类抗炎药，如吲哚美辛、塞来昔布。吲哚美辛可能会有神经系统的不良反应，帕金森病及精神病患者禁用；塞来昔布对凝血系统有潜在的不良反应，可能与心血管血栓事件、胃肠道出血等有关。为控制痛风症状，非甾体类抗炎药急性期的用量通常略大，最大可至常规剂量的2倍，一般持续用药3~5天后逐渐减量。疼痛消失时也不要马上停药，否则病情可能复发。

　　2.糖皮质激素。糖皮质激素不良反应较多，用药需遵医嘱。美国风湿病学会推荐痛风急性发作时，强的松起始剂量每天0.5毫克/公斤体重，持续服用至疼痛完全缓解，或逐渐减量。

　　3.秋水仙碱。秋水仙碱可以起到控制关节局部疼痛、肿胀及炎症反应的作用，通常建议1.2毫克起始，1小时后再服0.6毫克。需注意，与非甾体类抗炎药或糖皮质激素联用时，秋水仙碱要减量；肾和肝功能不全者禁用；与阿托伐他汀、克拉霉素、地尔硫卓、维拉帕米等药物联用时，需注意调整剂量。

　　4.抗白细胞介素1β 生物制剂，包括卡那单抗、利纳西普等。其耐受性好，不良反应少，但价格较高。欧洲已批准卡那单抗用于治疗急性痛风，但目前美国食品和药物管理局并未批准。（记者 莫鹏）

(责编：崔元苑、杨迪)



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