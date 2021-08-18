建党百年，党领导的卫生健康事业走过不同历史时期，取得历史性成就，这离不开一支敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的医务人员队伍。

日前，中宣部和国家卫健委共同推选出10名“最美医生”和1支“最美医生团队”，并特别向为新冠疫苗科研攻关拼到生命最后一刻的赵振东研究员致敬。

医者仁心 为患者解除病痛

每次给青年医生讲课，我国著名手外科、显微外科专家，复旦大学附属华山医院手外科主任顾玉东院士总会提到一个失败病例。

“一个19岁的花季女孩，不幸被机器轧烂了拇指，她带着希望从千里之外来到华山医院。”顾玉东回忆，他按常规为她做了手术，由于患者的足背动脉和进入第二趾的血管都非常细，术后新造的大拇指每况愈下。

顾玉东无法原谅自己。随后，顾玉东不懈钻研，历时5年，首创“第二套供血系统”，终于攻克了血管变异的难题。从此，华山医院手外科的足趾游离移植再造拇指手术，再也没有失败过。

守护生命，忘我前行。赵扬玉的手机，习惯24小时通信畅通。

作为北京大学第三医院产科主任、国家产科质量控制中心副主任、北京市危重孕产妇转诊救治中心负责人、北京海淀区孕产妇保健专家组组长，只要接到求救电话，她一定第一时间安排救治。

作为国内产科领域知名专家，赵扬玉擅长高危妊娠、疑难重症诊治以及疑难手术操作和胎儿镜宫内治疗，找她看病的患者来自四面八方。

医者术精，才能从死神手里抢回一个又一个生命。担任着首都医科大学附属北京朝阳医院党委常委、副院长的童朝晖，带领团队建立了国内最为完备的呼吸支持体系，率先将体外膜肺氧合（ECMO）技术应用于极重度呼吸衰竭患者的救治；领先开展了包括超声支气管镜等介入呼吸病学技术，解决了大量疑难病例的临床诊治问题。

出战必胜 护佑生命健康

2020年年初，新冠疫情暴发。中国医学科学院病原生物学研究所研究员赵振东，立刻投入疫苗、抗体和药物等疫情防控急需的研究中。

2020年2月17日，他被任命为国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班技术组组长，连续工作200多天，带领团队研发获得高活性抗新冠病毒中和抗体等多项科研成果，为临床应用提供了技术储备等一系列阶段性研究成果。

因持续工作、过度劳累，这位胸怀民族大义和家国情怀的学者，生命永远定格在了2020年9月17日，年仅53岁。

2020年除夕夜前后，4.2万名医护工作者临危受命，逆行至武汉抗疫一线。广州中医药大学党委常委、副校长，广州中医药大学第二附属医院党委委员、副院长张忠德，就是其中一员。

他在武汉一线连续奋战73天，转战多家疫情严峻的医院。他积极实践中西医结合，救治成效突出；积极开辟科技抗疫第二战场，参与国家重点研发计划2项；研发应用柴胡解毒方和扶正救肺方，获中国发明专利授权和PCT专利；牵头实施我国唯一治疗新冠肺炎的中药创新药物“化湿败毒颗粒”Ⅲ期临床研究，为国际抗疫提供中医经验。

作为中华预防医学会医院感染控制分会主任委员，中南大学湘雅医院医院感染控制中心名誉主任、主任医师吴安华是最早一批到达武汉的中央指导组医疗救治组专家，又是最后一批离开武汉的，他为“创造全国支援湖北医疗队员4.2万余人无一人感染的‘中国奇迹’”作出了卓越贡献。

在新冠肺炎疫情流调史上，天津宝坻百货大楼的流调案例堪称经典之作。在天津出现疫情后，天津市疾控中心副主任张颖，带领团队24小时坚守岗位，深入一线调查，迅速找到感染来源与主要传播方式，提出管控主要交通路口及暴露人员排查和隔离。经测算，至少减少发病近3000例，节省直接医疗费用1.3亿元，减少经济损失几十亿元。

服务基层 做好百姓健康守门人

从江南水乡，走进黔山苗岭，这是一次跨越千里的使命践行，也是一次医者仁心的守护。

2016年9月，浙江大学医学院附属第二医院党委委员、工会主席汪四花，赴贵州贫困山区台江县人民医院担任院长。

坚守台江的5年中，她被当地百姓亲切地称为“四花院长”，带领医院蝶变为具有区域性影响力的县级综合医院，荣获了国家卫健委对口帮扶工作专项督导检查全国第一名。

2015年7月底，中组部医疗人才“组团式”援藏号角吹响了。“这事儿我得去！”中国医学科学院北京协和医院检验科副主任邱玲主动报名。进入西藏自治区人民医院后，邱玲以雷厉风行的作风，带领团队填补三个空白：推动建立西藏自治区临床检验中心；通过西藏自治区第一家“基因扩增检测实验室”的验收；构建质量体系，经过3年多的努力，检验科通过ISO15189认可，成为世界上海拔最高的符合国际标准的临床实验室。

多年来，一些医者坚守“行医即是行善”的理念，坚守医者初心，湖北省黄梅县孔垄镇邢圩村卫生室邢锦辉就是其中一位。从医32载，邢锦辉风雨无阻，以“细心、热心、真心”的服务，当好百姓健康“守门人”。她还始终坚持一个原则：对丧偶、残疾人减免治疗费，对孤寡老人、贫困户一律免费治疗，平均每年为30余名患者进行免费治疗，共免去治疗费60余万元。对一些特困户不但免费治疗，甚至还送钱补贴其家用。

路生梅是一位土生土长的北京姑娘，大学毕业后被分配到陕西省榆林市佳县人民医院，扎根黄土高原一待就是50年，为落后的小县城建起了第一个正规儿科。

在佳县，一提起路大夫，大家无不充满敬仰之情。好多人都感慨地说：“佳县有一大半的人，都找路大夫看过病。”

2021年8月19日，是第四个中国医师节，让我们向天下医者致敬！（本报记者 金振娅）