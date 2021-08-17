北京：把城市疫情防控与冬奥会疫情防控融为一体

新华社北京8月16日电（记者王君璐）记者16日从北京市了解到，北京要求把城市疫情防控与冬奥会疫情防控融为一体、整体推进，分类研究制定防疫总体方案、各专项方案和指引，建立日调度、周调度机制，严防疫情输入风险。

8月16日上午召开的北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第一百一十七次会议暨首都严格进京管理联防联控协调机制第六十八次会议指出，当前防控形势平稳向好，但疫情防控这根弦任何时候都不能松。要持续坚持从严从紧要求，进一步压实防控责任，盯紧每一个环节，抓实每一个细节，严格落实各项防控措施，巩固疫情防控成果。

会议强调，要严格重大活动疫情防控。中国国际服务贸易交易会疫情防控方案要抓紧细化完善，明确责任主体，加强推演和应急演练。对参会人员以及会场、展区、驻地、各类活动要严格落实相应的防疫措施，加强人流管控，确保“零感染”。环球主题公园实现安全运营，首先要过疫情防控这一关。压实运营方责任，属地和行业主管部门加强指导，完善防控方案，把常态化防控措施落实落细，确保防疫无死角。