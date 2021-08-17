不在孩子面前玩手机（大健康观察）

家住江苏南京的思羽，将在今年9月份成为一名小学生。与大多数的小女孩一样，思羽很喜爱动画电影的“公主”这类卡通人物，一看到《冰雪奇缘》里的艾莎就会既开心又羡慕。

每当观看与动画相关的短视频时，思羽总是能被视频里精美的人物形象和有趣的故事情节所吸引。由于父母的工作较为繁忙，思羽通常都会在感到孤独的情况下想要多看看视频。

但是思羽的父母并不愿意女儿将大量的时间和精力投入到网络与短视频中，采取了不少方法转移思羽的注意力、防止她沉迷。比如，一有时间他们就会带着女儿进行各项亲子活动——在游乐园一日游、去附近的城市做个短途旅行等。

思羽的母亲李女士觉得，父母的陪伴和照顾对于孩子的成长是不可或缺的，但思羽大部分时间都和外公外婆待在一起，因此作为父母更应该抽出时间尽量多陪陪她。

为了帮助思羽养成自律的好习惯，家里的大人也做出表率，基本不在孩子面前玩手机或者看电视，而是陪着思羽一起写作业、阅读儿童经典书籍。

如果思羽表现得不错或者在任何方面获得了成绩，父母和外公外婆都会夸奖鼓励她，并且给予适当的奖赏。同时，父母看出思羽的性格活泼开朗又乐于接触新鲜事物，也会帮思羽报名参加她感兴趣的游泳、绘画等爱好培养班，让思羽在假期里能够学习一些新技能。

在日常的休闲活动中，外公外婆经常带着思羽去小区里的公共广场散步，一是可以让她和其他小朋友一起玩耍交流，二是能够帮助她从网络虚拟世界里走出来、更好地感受现实生活。

思羽父母相信，没有被网络束缚的思羽，会更加健康快乐地成长。