社会办医是医疗领域民营经济的重要形式和医疗服务体系的重要组成部分。截至2020年底，全国共有医院3万多个，其中公立医院1.2万个，民营医院2.4万个。“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确指出：“支持社会办医，鼓励有经验的执业医师开办诊所。”奋斗“十四五”、奋进新征程，社会办医大有可为，大有作为。

推动社会办医高质量发展，必须坚持党的领导。充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，强化非公党建，加强对党员的直接教育、管理、监督，做好组织、宣传、凝聚、服务群众工作，不断拓展党建活动的内涵和实效，多在促进医院发展、赢得职工拥护等方面做文章，将党组织活动与党员自身的工作、学习、生活、成长结合起来，形成以党建为核心的红色文化，把党的组织优势转化为民营医院的发展优势，才能更好增强员工归属感、凝聚力和战斗力，提升民营医院医疗水平和服务质量。

健全现代医院管理制度，是推动社会办医高质量发展的必由之路。习近平总书记强调：“要深化医药卫生体制改革，努力在健全分级诊疗制度、现代医院管理制度、全民医保制度、药品供应保障制度、综合监管制度等方面取得突破。”当前，一些民营医院缺乏企业化管理和规范化管理机制，在成本核算、绩效管理等方面流于形式。2020年，国家卫生健康委和国家中医药管理局印发《关于开展“民营医院管理年”活动的通知》，旨在通过开展为期3年的“民营医院管理年”活动，促进民营医院加强内涵建设、规范执业行为、全面提升服务能力和管理水平。对广大民营医院来说，这是难得的契机。进一步加强制度化、规范化、精细化管理，探索建立医院管理的长效机制，才能为提升社会办医整体形象和服务能力作出更大贡献。

坚持创新，不断提升诊疗和服务水平，是推动社会办医高质量发展的关键。现实中，民营医院的综合技术实力往往与公立医院存在差距，要提升诊疗水平，尤须整合多方资源，借助医师多点执业、医联体等制度设计，实现人才流动、技术共享，形成自身特色和专长。随着5G、“AI+医疗”等应用落地，信息技术的应用带来新机遇，民营医院顺应健康产业信息化、智慧化发展趋势，重构医疗服务模式，从打造品牌、拓宽渠道、改善服务、提升质量、优化管理等维度推进信息化建设，定能大幅提升医疗服务水平。人才是民营医院发展的基石，大力培养具有国际视野和竞争力的医学人才队伍，采取更加开放、灵活、柔性的激励措施，给予青年人才更大舞台，必将有利于优化民营医院人才结构，为民营医院发展提供坚实人才支撑。

面向未来，坚持走高质量发展之路，不断满足人民群众多层次、多样化健康服务需求，民营医院就能为我国医疗卫生事业发展贡献更多力量，为促进经济社会发展发挥更大作用。

（作者为北京市政协委员、北京五洲妇儿医院总经理）

《 人民日报 》（ 2021年08月16日 09 版）