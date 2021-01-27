市场监管总局部署开展肉制品质量安全提升行动

近日，市场监管总局印发《关于开展肉制品质量安全提升行动的指导意见》（以下简称《指导意见》），部署各地市场监管部门进一步提升肉制品质量安全水平，促进肉制品产业高质量发展，满足人民群众日益增长的美好生活需要。

《指导意见》指出，近年来，市场监管部门严格落实食品安全法律法规和“四个最严”要求，把肉制品作为食品安全监管重点，着力加强质量安全监管，肉制品质量安全总体水平不断提升。

根据《指导意见》，开展肉制品质量安全提升行动要完成三大主要任务（其中包括16项具体工作）。一是落实肉制品企业质量安全主体责任，严格制度执行和人员管理，严格环境卫生和设施设备管理，严把原辅材料质量安全关、生产过程控制关及检验检测关，加强贮存运输销售管理及食品安全自查和追溯体系建设。二是加强肉制品质量安全监督管理，完善监管制度标准体系，严格肉制品生产许可，加强肉制品生产经营监督检查，加强肉制品监督抽检和风险监测，严厉打击违法违规行为。三是提升肉制品质量安全水平，提升产业链供应链控制水平、企业生产管理水平、产品创新研发水平及产品品质和品牌建设水平。

《指导意见》要求，要认真组织实施开展肉制品质量安全提升行动，省级市场监管部门要高度重视，组织成立专门领导小组，制定具体实施方案，细化工作目标和措施，分解工作任务，抓好工作落实；各地市场监管部门要研究制定完善推动肉制品质量安全提升的政策措施，积极争取地方扶持政策，加大对中小肉制品生产企业、加工小作坊的扶持和技术服务力度，推动中小肉制品企业做大做强，助力加工小作坊转型升级。（记者岳 倩）