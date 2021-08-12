中国通过“新冠疫苗实施计划”供应孟加拉国首批疫苗运抵达卡（患难见真情 共同抗疫情）

新华社达卡8月11日电 （记者刘春涛）中国通过“新冠疫苗实施计划”供应孟加拉国的首批170余万剂新冠疫苗10日晚运抵孟加拉国首都达卡。

孟卫生部门官员在机场接收了这批国药集团中国生物北京生物制品研究所生产的疫苗。

孟卫生服务总局官员沙赫里亚尔·萨扎德在机场表示，本周还将有两批次中国疫苗抵达孟加拉国。其中，下一批次通过“新冠疫苗实施计划”合作获得的170余万剂中国国药新冠疫苗计划11日运抵孟加拉国。另据中国驻孟使馆介绍，另一批由中国政府援助的疫苗也将于本周运达。

孟流行病学、疾病控制和研究所顾问穆斯塔克·侯赛因在接受新华社记者采访时表示，非常感谢中国通过“新冠疫苗实施计划”向孟加拉国提供大量新冠疫苗。这批疫苗将极大地帮助孟加拉国目前正在全国范围内展开的疫苗接种工作。

《 人民日报 》（ 2021年08月12日 03 版）