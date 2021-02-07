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首批10万剂国药集团新冠疫苗运抵澳门

2021年02月07日08:13 来源：人民网－人民日报

　　人民网澳门2月6日电  （记者毛磊）在中央政府大力支持下，首批10万剂国药集团北京生物制品研究所生产的新型冠状病毒灭活疫苗6日运抵澳门，相关接种工作将于下周陆续展开。当天，澳门特区政府卫生局在珠澳跨境工业区举行了疫苗入口检查手续及接收仪式。14时15分许，车前挂有“首批国药疫苗顺利抵澳”大红横幅的医用冷藏车缓缓驶入跨境工业区边境站，随后交接工作有条不紊地展开。

　　澳门新型冠状病毒感染应变协调中心表示，此批疫苗从北京以陆路经过30多小时运抵澳门，运输过程得到了中联办、南光（集团）有限公司及相关部门的全力协助。

　　在卫生局药物事务厅稽查人员完成入口检查手续后，南光集团董事长傅建国移交疫苗，由澳门特区政府卫生局局长李展润签署接收疫苗文件。

　　澳门中联办负责人表示，首批国产新型冠状病毒灭活疫苗顺利入境澳门，充分体现了中央对澳门疫情防控工作的高度重视、对澳门同胞健康福祉的深切关怀，对巩固内地和澳门疫情防控成果、加快恢复澳门经济社会正常秩序、全面恢复澳门与内地人员正常往来都具有重大意义。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月07日 04 版）

(责编：崔元苑、许心怡)


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