陶勇：从临床需求出发 让科研成果惠及更多患者

近日，首都医科大学附属北京朝阳医院眼科主任医师陶勇做客“人民好医生”客户端。他表示，临床医生科研创新需从临床需求出发，让更多科研成果转化落地，提升诊疗水平和服务能力，惠及更多患者。

创新研究成果助力眼底疾病治疗

陶勇表示，当前在我国，新生血管异常和黄斑水肿是眼底疾病中重要致盲的两大疾病，且药物治疗效果不明显，治疗费用高，患者经济负担较重。由于眼底疾病常常是因炎症因素导致，抗炎药物注射到眼睛内会容易引起白内障、青光眼等系列副作用，导致眼底疾病治疗面临困难。

“生物信号常常是复杂的网络。如果针对其中单一环境进行抑制，效果往往不是最好的。”陶勇介绍，通过外泌体同其他药物相结合，进行多靶点控制，将进一步提升治疗效果。此外，外泌体作为从细胞中突出的囊泡，属于天然细胞药物，具有生物活性，能够实现网状调控，且没有自我繁育能力，不会有产生肿瘤的可能，更具有安全性。

陶勇表示，当前一些企业已经将外泌体推入到临床试验过程中。由于眼睛属于封闭的球体，在眼内注射需求量比较小，眼科疾病最有希望首批应用外泌体进行治疗。希望此项科学研究能够早日应用到临床眼病治疗过程中，惠及更多患者。

新型检测技术提高诊断的精准度

巨细胞病毒视网膜炎也是重要的致盲性眼病，尤其对于艾滋病患者、器官移植患者、白血病患者、骨髓移植患者等免疫力低下人群来说较为常见。陶勇表示，如果能够在早期发现，及时进行抗病毒药物治疗，预后效果比较好。但是目前该病的早期发现率比较低，很多患者在发现时黄斑视力区已经出现了损坏，未能及时治疗，后期视力受到很大影响。

陶勇表示，当前我国眼底医生人才紧缺，大量骨髓移植患者无法及时进行眼底检查。他建议在相关科室病房尤其是血液科普及眼底照相机，定期为骨髓移植患者进行眼底筛查。借助人工智能技术上减少无效筛查，提高精准度，让更多患者能够及时接受治疗。

此外，陶勇介绍，眼内液检测技术也是新型检测方式，其通过采取的眼内液进行核酸细胞、因子抗体、抗原等多种成分检测，能够在早期发现致病因。他希望未来能够成为眼科医生在疑难病治疗方面的工具。陶勇表示，现在通过北京朝阳医院的科技成果转化，眼内液检测技术已经经过第三方检验所向全国的300多家医院进行了推广。

鼓励科研成果转化提升诊疗能力

陶勇呼吁，临床医生需要更多关注应用性研究，包括手术方法改良、手术器械改造等，也可以同药企和药物研发机构合作，开发新技术和新药物，进一步提升临床治疗效果。

“希望大家多开放心态，基于自身临床问题出发，与不同领域的科学家进行碰撞，找到更好更新的解决方案。”陶勇认为，在科技成果转化的过程中，医院是重要载体，也是推动医学成果转化的关键节点；希望医院加大对研究型病房、临床实验等方面关注；在分级诊疗的政策推动下，三甲医院尤其是教学医院在做好临床基础工作的同时，更需要承担创新和研究的相关任务，从临床实际需求出发，进一步提升自身诊疗水平和服务能力。