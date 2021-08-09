北京加强体育健身场所疫情防控工作

新华社北京8月8日电（记者罗鑫、汪涌）北京市体育局日前发布进一步做好体育健身场所疫情防控工作的通知。

通知指出，当前正值暑期，北京市游泳健身场所人员增多，人员往来频繁、流动性大，防控形势依然严峻复杂。各单位要加强游泳、地下密闭空间健身场所、开展体育培训活动等重点场所的疫情防控工作。

根据通知要求，需要严格落实从业人员健康管理制度。对涉众岗位员工应落实定期核酸检测制度。应将游泳场所环境核酸检测纳入属地常态化检测范围。按照“应接尽接”的原则，做好从业人员疫苗接种工作，确保全员接种。

与此同时，严格落实测温验码制度，严格落实预约、错峰要求，减少人员聚集。按规定要求，对公共区域、公共设备器材、健身器材等重点部位区域，严格落实通风和消毒等防控措施。各单位、健身场所要制定完善应急预案，加强应急演练，发现疫情后立即按照应急预案启动应急响应，配合疾控部门做好处置工作。

通知要求，北京集体健身和体育培训活动应严格根据场地条件管控参加人员，避免人员聚集：室内体育健身场所人均活动面积不小于4平方米/人；地下室内体育健身场所人均活动面积不小于5平方米/人；游泳项目人均游泳面积不小于2.5平方米/人；滑雪、滑板项目人均运动面积不小于20平方米/人；滑冰、轮滑项目人均运动面积不小于5平方米/人。

此外，通知要求要加强执法检查，按照开放场所全覆盖、重点场所7天一轮次的要求，对本地区体育健身场所全面开展督导检查，督促佩戴口罩、测温验码、通风消毒等措施落实到位，全面落实疫情防控工作要求，对拒不改正和整改不到位的要依法严肃处理。