“弱冷车厢”体现 公共服务人性化

天歌

夏天坐地铁空调太冷怎么办？据报道，目前上海、安徽合肥、四川成都、山东青岛、陕西西安等地均有地铁线路增设弱冷车厢，同车不同温，为乘客提供了舒适凉爽的环境。不少网友评论称，这一举措“太人性化，非常好”。

夏天多数人都怕热，但室内空调的温度是不是越低就越好呢？答案是否定的。不管是商场、超市，一些党政机关、企事业单位的办公室，还是公交车、地铁车厢，其设定的空调温度只能说满足了大多数人的乘凉需求，但并不能满足所有人的乘凉需求，因为一些儿童、老年人、孕妇等体弱畏寒的人，可能会觉得这样的温度太低太冷。

我们应坚持“少数服从多数”的原则，但是也应本着人性化服务的理念，也就是在照顾大多数人需求的同时，也充分顾及到少数人的需要。像是上海、安徽合肥、四川成都、山东青岛、陕西西安等地地铁公司推出的“弱冷车厢”，就为解决这一问题提供了很好的思路。

“弱冷车厢”把大部分地铁车厢设定为强冷车厢，也预留出少量的车厢，把温度在强冷车厢的基础上调高一两度，以满足那些怕冷乘客的需求。这样一来，既照顾到了大多数人的利益，同时也能顾及到少数人的利益。

这一小小的改变，充分体现了公共服务领域的人性化理念，值得充分肯定。“弱冷车厢”被曝光以后，网友们在给予点赞的同时，也提出了两点期待：第一，那些地铁还没有设立“弱冷车厢”的城市，网友纷纷呼吁尽快借鉴学习其他城市的做法，推出“弱冷车厢”；第二，目前国内高铁、动车同样存在夏天空调温度过低，导致很多旅客觉得冷的问题，所以有网友希望高铁、动车也借鉴以上城市地铁的做法，这样旅客购票的时候就可以自主选择车厢了。

网友的建议和期待，值得全国各地的地铁公司以及铁路集团公司好好考虑。夏天人们确实怕热，但当地铁、高铁、动车车厢内的温度过低，让一些人身体觉得不适应，乃至引发疾病，有鉴于此，“弱冷车厢”也就有了客观存在的必要。尤其是在这样的人性化服务并不难以实现的情况下，我们没有理由不重视并推动问题解决。