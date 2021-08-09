依法从严追责问责，重申疫情防控履职底线

8月7日，江苏省纪委监委、南京市分别通报南京禄口国际机场疫情防控履行管理监督职责不力相关人员处理情况。南京市副市长胡万进，南京市江宁区原区委副书记、区长严应骏，南京市卫健委党委书记、主任方中友等15名党员干部和公职人员被追责问责。其中，江苏省纪委监委问责6人，南京市问责9人。

7月20日以来，从南京禄口国际机场开始报告的新冠病毒感染疫情已外溢波及安徽、四川、辽宁、湖南、北京、广东等多省市，教训十分深刻。江苏省、南京市纪委监委先期对15名相关责任人追责问责，彰显了防疫规定和纪律执行的刚性，体现了对渎职失职行为决不姑息的态度。

此次对多名疫情防控责任人立案审查调查，处置之迅速、措施之严厉颇引人注目。如负责运营禄口机场的东部机场集团副总经理、办公室主任兼机场涉外疫情防控指挥部指挥长汪超，集团应急救援部主任尹运文，皆因涉嫌玩忽职守被立案审查调查并采取留置措施。对渎职者严肃问责乃至依法问罪，彰显了猛药去疴、刮骨疗毒的决心，呼应了人民群众的意愿，也给广大党员干部尤其是领导干部敲响了履职尽责的警钟。

中国民航局今年2月8日修订发布的《运输航空公司、机场疫情防控技术指南（第七版）》明确规定，国际航班要实施分级差异化管理，在机组人员个体防护、机上服务、航空器环境卫生管理等方面实施“差异化防控”。然而，导致此次禄口机场疫情暴发的，正是由于该机场将国际、国内航班由原来的分开运营变为混合运营，没有对负责境外和境内的保洁人员进行区分，造成境外疫情流入。江苏省和南京市此次依法严肃追责问责，对有关责任人员而言是罚当其过，对其他地方、部门及有关人员也具有重要的警示意义。

追责问责只是手段，推动尽责才是目的。此轮疫情来势汹汹，防控严峻形势不容低估，任何人都不能存在麻痹思想、松懈情绪、侥幸心理。必须加大监督力度，坚持以问责促负责，解决好防控措施“走形式”“挂空挡”“打折扣”等问题，防止禄口机场疫情之类事件再次发生。

国务院副总理孙春兰在国务院联防联控机制8月4日召开的电视电话会议上强调：“要进一步提高责任感，紧急动员、紧急行动起来，克服松懈麻痹思想，落实‘四早’要求和‘四方责任’，从严从紧落实各项防控措施。”各地要积极学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要指示和上述会议精神，压紧压实“四方责任”，严格落实各项防控措施，全面排查并消除各类风险隐患。

纪检监察机关既要在“治已病”上显担当，对违纪违法的相关责任人员一个也不放过，也要在“治未病”上下功夫，深入到防疫一线靠前监督、跟进监督，对工作不力、擅离职守、失职失责的党员干部及时问责、严肃问责，始终对疫情防控违规违纪和失职渎职问题保持高压态势，切实将疫情传播的风险遏制在萌芽状态，为打赢疫情防控这场硬仗提供坚强的纪律保障。

疫情防控工作是“国之大者”。广大党员干部尤其是领导干部要认真吸取禄口机场疫情教训，进一步强化底线思维，增强忧患意识，树牢“宁可十防九空，不可失防万一”的责任感，严守纪律底线，不碰法律红线，坚决做到守土有责、守土担责、守土尽责，确保“四早”要求落到实处，进一步织密筑牢疫情防控网。