坐火车出京需查验北京健康宝

打赢疫情防控阻击战

昨日，北京市第235场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从会上获悉，8月7日零时至24时，北京无新增本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者；无新增境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。北京市委宣传部副部长、市政府新闻发言人徐和建强调，要坚决阻断疫情输入风险，坚决守住疫情反弹防线，尽最大努力确保北京本地零感染。据悉，本市将进一步加强疫情中高风险地区待返京人员防控管理措施，北京铁路部门将在进站时，对所有进（返）京旅客实行100%测温、查验“北京健康宝”，对非绿码人员将劝阻登车。

中高风险地区所在县（市、区、旗）

当地人员暂不允许进京

徐和建指出，本市将加强疫情中高风险地区待返京人员防控管理措施。根据北京现行疫情防控政策，国内中高风险地区所在县（市、区、旗）当地人员暂不允许进京，待其所在县（市、区、旗）全域转为低风险地区后，适时放开。中高风险地区所在地级市域内其他县（市、区、旗）当地人员非必要不进京。需要进京的，持登机登车前48小时内核酸检测阴性证明，抵京后实施14天健康监测，并在抵京当日及满7天时进行核酸检测。

同时，尚在中高风险地区所在县（市、区、旗）的待返京人员，和曾有14日内中高风险地区所在县（市、区、旗）旅居史且尚未返京的人员，要相对固定居住场所，严格遵守当地疫情防控政策规定，关注国内中高风险地区变化，非必要不外出、不聚集，落实健康管理，做好自我防护，确保健康安全。此外，中高风险地区所在地级市以外的其他地区人员进京不要求提供核酸检测证明。

所有进（返）京旅客100%测温

同时查验北京健康宝

在昨日的发布会上，北京市重点站区管委会副主任王兰再次强调了铁路进出京疫情防控的相应措施。她指出，对中高风险地区所在县（市、区、旗，直辖市为所在区）及14日内有该区域旅居史的进（返）京人员，铁路部门将暂停发售其到达北京的车票。中高风险地区所在地级市域内其他县（市、区、旗）人员非必要不进京。

王兰表示，铁路部门将在进站时，对所有进（返）京旅客实行100%测温、查验“北京健康宝”，对非绿码人员将劝阻登车，未安装“北京健康宝”的，现场下载并查验赋码状态；在列车上，加强验证验票；在列车进京前，对所有进（返）京旅客查验“北京健康宝”；在列车抵京后，对所有出站旅客实行100%测温。同时，为进一步降低疫情传播风险，列车上所有乘客按照座次就座，全程佩戴口罩，做好自身防护，减少走动。

此外，王兰强调，全市报告确诊病例的住所及单位所在街乡镇和单位人员，原则上不允许出京；确需出京的，须持“北京健康宝”绿码和48小时内核酸检测阴性证明。在京党政机关和国有企事业单位工作人员原则上不得前往中高风险地区及所在市。铁路部门将在车站进站口查验所有出京旅客“北京健康宝”，非绿码人员不得进站乘车。

对于无法购买到京车票或认为“北京健康宝”赋码有误的旅客，可通过北京市12345、铁路部门12306热线反映，经核实其过去14日内确无中高风险地区所在县（市、区、旗）旅居史后，及时解除购票限制，并将“北京健康宝”恢复绿码。

文/本报记者 解丽 林艳 王斌