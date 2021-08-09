当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延。针对美国政客把新冠病毒溯源问题政治化的行径，多国政府、政要、专家学者等近日纷纷发声，强调病毒溯源应始终秉持科学、客观精神，溯源问题政治化将对全球抗疫产生破坏性影响。只有加强多边合作，才能最终战胜疫情。

“病毒溯源是纯粹的科学问题，我们必须给科学家时间来找到病毒源头”

南非执政党非洲人国民大会（非国大）近日发表声明说，溯源目的是更好地了解新冠病毒如何跨越物种传播，防止未来发生类似的疫情大流行。“非国大支持基于科学开展溯源工作，主张不应在溯源问题上搞阴谋论，这样做只会适得其反。病毒溯源研究不应被当作地缘政治竞争的工具”。声明还批评高收入国家搞“疫苗民族主义”和“疫苗种族隔离”，呼吁将疫苗视为公共产品而不是商品。

叙利亚总统政治和新闻顾问布赛纳·沙班表示，美国将新冠病毒溯源政治化的做法“完全不合时宜”，且“不被国际社会认可”。中国在政治、经济和科学等领域的进步招致美国的打压，但如今美国再也无法蒙骗世人了。

刚果（金）国家生物医学研究院院长、刚果（金）新冠肺炎疫情防控跨部门委员会协调人让—雅克·穆荫贝表示，疫情发生以来，社交网络上充斥着各种谣言。一些科学家在疫情问题上频频发声，澄清谬误，却遭到打压，承受各种压力。他指出：“病毒溯源是纯粹的科学问题，我们必须给科学家时间来找到病毒源头。”

多米尼加共和国科学院院士爱德华多·克林格在当地主流媒体《今日报》上发表文章，指责一些国家政治操弄溯源问题，认为有关指控明显缺乏证据，仅靠美方话语来支持。世卫组织此前多次呼吁避免将疫情问题政治化。对科学家而言，真正的科学权威在于能一贯地代表科学，而不是跟随地缘政治利益随波逐流。

埃及前驻华大使阿里·希夫尼表示，在美国施压与干扰下，世界卫生组织有关新冠病毒的溯源工作已被蒙上政治化的阴影。世卫组织相关专家组已在中国进行了长时间、深入的研究，并确认新冠病毒“极不可能”是通过实验室引入人类。据他所知，中国始终十分配合相关专家的走访、调研工作，“耐心、自信”而且“很坦荡”。

“中国向很多国家提供抗疫物资援助，在应对疫情方面树立了典范”

巴巴多斯总理莫特利表示，感谢中方为巴方抗击新冠肺炎疫情提供宝贵帮助，巴方反对将病毒溯源问题政治化，赞赏中方为推动疫苗在发展中国家公平分配作出积极贡献，希望同中方加强疫苗合作。

柬埔寨副首相兼国防大臣迪班表示，疫情就是一面镜子，照出了正义与龌龊。有些国家政客不顾本国人民安危，更不管他国民众死活，肆意甩锅推责，将疫情和病毒溯源政治化、污名化，并不断制造地区紧张局势，以此掩盖本国治理和社会问题。

沙班认为：“中国不仅在病毒溯源方面做了很多努力，而且从疫情发生之初就采取了高效抗疫举措。中国向很多国家提供抗疫物资援助，在应对疫情方面树立了典范。”

墨西哥国立自治大学流行病学专家埃莱娜·雷耶斯表示：“中国为推动全球抗疫提供大量支持，在流行病学研究方面贡献巨大。”中国尽己所能，表现出谦虚与合作态度。因此，科学界对中国贡献充满尊重，认同中国在病毒溯源和公共卫生投入等方面的努力。

希夫尼表示：“在对抗疫情这件事上，我们看到了中国与西方部分国家的不同。”希夫尼说，中国控制住了新冠肺炎疫情，并向全球许多国家提供医疗援助，还同埃及等国家合作，实现中国新冠疫苗在其他国家的本地化生产，助力全球抗疫。

“应通过国际合作来共同应对疫情引发的全球健康与经济危机”

叙利亚外交部不久前发表声明指出，美国近期在溯源问题上采取了一系列政治化的挑衅举动，公然否定世卫组织和中国联合研究报告结论，公开挑战国际科学界的权威，要求非专业的情报部门开展溯源调查，对世卫组织政治施压。这些举动是将溯源问题作为攻击他国尤其是中国的政治工具，已经严重破坏科学研究的基本规律和氛围，阻碍国际社会团结抗疫的努力，加剧了政治对抗和分裂。声明强调，将溯源问题政治化无助于科学研究，无助于了解事实，无助于合作抗疫，必须坚决反对将溯源问题政治化的行为。

老挝外交部日前发表声明说，新冠肺炎疫情给各国经济发展和人民生活带来难以估量的影响，没有任何国家能独善其身。国际社会应真诚协商合作、共渡难关。尤其是在当前变异毒株更具传染性并引发新一轮疫情的形势下，各国应全力推动疫苗和药物研发生产合作，避免将溯源问题政治化。声明说，全球溯源合作是一个复杂的科学问题，必须秉持客观、透明、包容及纯粹科学研究的精神。只有加强多边合作，所有国家特别是发展中国家才能平等获得疫苗和药物，各国才能最终战胜疫情。

巴基斯坦外交部日前发表声明说，新冠病毒溯源是一个医学科学问题，应避免将新冠病毒溯源政治化。声明说，新冠病毒溯源的目的是为了更好地了解病毒，为应对未来的流行病做准备。声明还说：“应通过国际合作来共同应对疫情引发的全球健康与经济危机。”

雷耶斯表示，应将病毒溯源工作视为抗疫“机遇之窗”，共同整合有限的抗疫资源，加大力度培养生物医学和技术研究的人才。同时，各国遇到错误信息或信息遭到歪曲时，也应基于科学证据及时解释说明。政府方面应学习如何开展合作，拒绝将卫生健康问题政治化，不能把责任推给某个国家。各国必须承担起内部责任，每个国家都有义务促进公共卫生发展，维护人民健康。

“我们必须让那些出于政治目的、无根据的谣言或阴谋论没有容身之地。”英国惠康基金会总监、知名传染病专家杰里米·法勒表示，新冠病毒溯源只能凭可靠的科学证据。在病毒源头调查中保持开放心态的同时，“我们还迫切需要在国家、地区和国际层面改善追踪、报告和及时应对疾病暴发的能力”，从而防止类似疫情再次发生。

《 人民日报 》（ 2021年08月09日 03 版）