抓住北京冬奥机遇，推动全民健身和体育强国建设

今年8月8日，是我国第十三个全民健身日。新时代，全民健身被提升到前所未有的高度，被赋予更加丰富的内涵。在习近平总书记的指引下，北京冬奥会、冬残奥会的筹办正在全方位推动全民健身开展和体育强国建设。

对于申办和举办北京冬奥会、冬残奥会，以习近平同志为核心的党中央有着高瞻远瞩的擘画。其中，全民健身占据重要地位。

2017年初，习近平总书记在会见国际奥委会主席巴赫时表示，将以北京冬奥会为契机，把竞技体育搞得更好、更快、更高、更强，同时大力发展群众体育，通过全民健身实现全民健康，进而实现全面小康目标。

百年大计，利民至上

习近平总书记一直关心北京冬奥会、冬残奥会的筹备工作。他提出的“绿色、共享、开放、廉洁”四大办奥理念，贯穿北京冬奥会、冬残奥会筹办过程中的每一处细节，目前已经结出累累硕果。

——绿色办奥：北京冬奥会新建冰上项目场馆和非竞赛场馆将全部达到绿色建筑三星标准。所有竞赛场馆将100%使用绿色电力。四个冰上项目场馆采用新型二氧化碳制冷剂——目前世界上最环保的制冰技术，碳排放趋近于零。延庆赛区共计完成214万平方米的生态修复工作……为冬奥会打下美丽中国底色。北京冬奥会协调委员会主席、国际奥委会副主席小萨马兰奇说：北京冬奥会将成为“最绿色”的奥运会。

——共享办奥：筹办北京冬奥会为全面实施京津冀协同发展战略起到引领作用；推动京张体育文化旅游带的打造，带动沿线群众就业、增收致富。让人民群众受益，是举办冬奥会的意义所在。据统计，在将举办北京冬奥会部分雪上项目比赛的张家口崇礼区，每5人就有1人从事冰雪相关工作。截至2019年底，崇礼已建成雪场吸引当地就业人员近2000人，占全部员工人数的90%以上。集各方之智，聚各界之力，兴天下之利，筹办北京冬奥会已经产生良好的社会效应。

——开放办奥：北京冬奥组委与国际奥委会、国际残奥委会、国际冬季单项体育联合会等方面始终保持良好合作；吸收社会资金和社会力量参与筹办工作；从全球18个国家和地区遴选57名特聘专家，分散到北京冬奥组委十几个部门工作。北京冬奥会成为对外开放的助推器。

——廉洁办奥：北京冬奥组委简化办赛方案，努力实现精彩办赛和节俭办赛的统一；加强各个项目运行的审计监督，确保筹办工作廉洁高效；坚持节约原则、不搞铺张浪费，用最节俭的方式承办冬奥会。比如，为了节省资金，国家雪车雪橇中心放弃高薪聘请外国团队，自主创新，喷射浇筑出一条1.9公里的混凝土赛道。

在四大办奥理念指引下，北京冬奥会的筹办者们坚持百年大计，精心设计、精心施工，按规划和计划推进，从从容容、保质保量，打造出一批优质、生态、人文、廉洁的精品工程。突如其来的新冠疫情没能阻挡北京冬奥会筹办工作的稳步推进，去年年底，全部12个竞赛场馆完工，并通过了相关国际单项体育组织的验收和认证，获得高度评价。

在北京冬奥会、冬残奥会筹办过程中，习近平总书记多次强调要充分考虑各项建设和改造工程后续利用问题。他指出，要积极谋划冬奥场馆赛后利用，将举办重大赛事同服务全民健身结合起来。

打造精品工程，不仅仅为了举办一个全球瞩目的赛事，更是为了赛后全民健身等人民的长远福祉。

在习近平总书记的要求和指引下，所有北京冬奥会、冬残奥会比赛场馆，在满足冬奥会以及其他赛事需求的同时，都制定了赛后服务冰雪运动、服务群众健身的长远规划，确保实现精彩奥运与赛后场馆可利用、可经营、可持续的双目标。

北京市重大项目建设指挥部办公室副主任于德泉说：“北京冬奥会的场馆赛后都将对公众开放，将极大地改善公众参与冰雪运动的条件，为三亿人参与冰雪运动提供硬件和技术支撑。”

百年大计，深谋远虑，全民健身，利民至上。从北京冬奥会四大办奥理念到比赛场馆赛后为全民健身服务的设计，无不彰显“以人民为中心”的理念。

体育强国的基础在于群众体育

“全民健身日”于2009年确立；2012年，“广泛开展全民健身运动”写入十八大报告；2014年，全民健身上升为国家战略。国运兴，体育兴。全民健身的重要性逐级上升，随着时代的变化，体育内涵和外延发生了重大变化。

体育是社会发展和人类进步的重要标志，是综合国力和国家软实力的重要体现。体育是提高人民健康水平的重要手段，也是实现中国梦的重要内容，能为中华民族伟大复兴提供凝心聚气的强大精神力量。

体育如此重要。其中，群众体育尤为重要。习近平总书记指出，体育强国的基础在于群众体育。

党的十九大明确提出了“广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设”的目标。建设体育强国，要从全民健身着手。全民健身是实现全民健康的重要途径，是实现“两个一百年”奋斗目标、实现中国梦的健康基础。

2014年，国务院印发了《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，将全民健身上升为国家战略。

近日，国务院印发的《全民健身计划（2021—2025年）》指出，我国全民健身区域发展不平衡、公共服务供给不充分等问题仍然存在。

冰雪运动一直是群众体育的短板。过去曾有“冰雪运动不进山海关”说法，形象地道出我国冰雪运动地域发展失衡的状况。

2017年1月，习近平总书记在考察北京冬奥会、冬残奥会筹办工作时强调：我们申办北京冬奥会，一个重要目的就是推动我国冰雪运动快速进步，推动全民健身广泛开展。

这是我们在北京冬奥会、冬残奥会筹办过程中担负的使命。

抓住历史机遇，推动全民健身运动

今年1月份，习近平总书记到位于北京市延庆区的国家高山滑雪中心考察调研时强调：要通过举办北京冬奥会、冬残奥会，把我国冰雪运动特别是雪上运动搞上去，在3亿人中更好推广冰雪运动，推动建设体育强国。

作为重大标志性活动，北京冬奥会、冬残奥会处于“两个一百年”奋斗目标的关键历史交汇点上，为推动全民健身、为中国体育和社会经济发展带来巨大的历史契机。

北京冬奥会2015年申办成功后，政府连续发布《冰雪运动发展规划（2016—2025年）》《“带动三亿人参与冰雪运动”实施纲要（2018—2022年）》《关于以2022年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见》等重磅文件，从政策层面推动冰雪运动的普及和发展。

6年来，冰雪运动正在迅速“南展西扩东进”，南方不少地区也开始修建冰雪设施，浙江、贵州、湖北等地实现冰雪旅游人数年均10%左右的平稳增长。越来越多的青少年参与到冰雪运动中来，更多群众走向冰场、走进雪场，为全民健身注入了新的内容，为建设体育强国注入强劲动力。

今年春节期间，上万人先后涌进北京八达岭滑雪场滑雪，售票窗口工作人员直呼“从来没这么忙过”。雪场总经理伍斌感慨：“‘带动三亿人参与冰雪运动’所产生的效应太强大了。”

带动三亿人参与冰雪运动，不仅能夯实全民健身的基础，加快中国体育强国建设，也将为世界冰雪运动做出巨大贡献。国际奥委会主席巴赫说：“这将成为冰雪运动乃至世界体育发展的伟大机遇。”

北京冬奥会申办成功后第二年，北京市滑雪协会成立，并组建了北京市历史上的首支青少年滑雪队。2019年2月，他们在全国第二届青年运动会高山滑雪的比赛中，囊括所参加的6个项目的金银牌。北京市滑雪协会主席李晓鸣说：“筹办北京冬奥会为孩子们参与冰雪运动、追求自己的梦想创造了机会。”

体育强，中国强。我们要不负时代重托，按照“简约、安全、精彩”的办赛要求，举办一届“精彩、非凡、卓越”的北京冬奥会、冬残奥会，为实现体育强国目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

（新华社北京8月8日电 执笔记者：马邦杰；参与记者：李丽、姬烨、汪涌、张骁）

《 人民日报 》（ 2021年08月09日 02 版）