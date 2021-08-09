救灾减灾,保险发挥救助和补偿功能（理财参谋）

河南等地持续遭遇强降雨后，多部门迅速联动，采取有效措施帮助河南加速恢复生产生活秩序。其中，保险业积极行动，充分发挥救助和补偿功能。

在我国，各类保险如何起到救灾减灾防护作用，消费者又该如何投保、索赔？记者采访了相关保险人士。

车险——

平安产险河南分公司副总经理韩健告诉记者，车辆涉水能否得到赔付，消费者首先要确认是否已经投保涉水险。涉水险专门针对因水淹导致的发动机损失。2020年9月，中国银保监会发布《关于实施车险综合改革的指导意见》，将之前需要单独购买的涉水险、自燃险、盗抢险、玻璃险、不计免赔和无法找到第三方责任险等共计6个附加险，都并到了车损险里。“车险新规落地之后，购买了车损险的消费者，且保险合同中未附加发动机进水损坏除外特约条款的，无需另外购买涉水险就可得到赔付；但在此之前投保的要获得全额赔付必须要同时购买车损险和涉水险，否则只能获得除发动机以外的其他水淹损失赔付。”韩健解释。

保险公司提醒消费者，如果车辆涉水熄火，不要二次启动发动机，因为这样操作造成的发动机损坏属于人为造成的损失，保险公司有权拒绝赔偿。

财产险——

家宅受损，企业生产线、仓库被淹，也是暴雨、洪灾等自然灾害中常见的损失，这时候，就需要企业财产险、家庭财产险“挺身而出”。以平安的小微企业保为例，如果因暴雨、暴风、洪水、台风等造成店铺的房屋主体、设备、装修等损失，均可理赔。7月24日，受台风影响，宁波一家蛋糕店广告牌掉落，因为投保了该保险产品，获赔7000元。如果投保了家庭财产险，那么因暴雨、台风等灾害造成房屋装修受损、承重结构等房屋主体受损、家电家具等室内财产受损均可获得不同程度的赔付。

农业保险——

2020年中国已经成为全球农业保险保费规模最大的国家。农业保险主要包括种植业保险和养殖业保险，其保险标的基本覆盖了主要农作物和养殖畜禽。韩健介绍，一般来说，对于极端天气造成的农作物损失，农户如果参保了政策性农业保险，保险公司基本都会给予理赔。在受灾后，农户可根据自身投保情况及时向保险公司报险，保险公司会到现场进行勘验、定损。

人身险——

人身险也是自然灾害中提供保障的重要险种。消费者可考虑投保人身意外伤害保险和意外伤害医疗险，意外伤害险以死亡和残疾为赔付条件，意外伤害医疗险则可赔付由意外引发的身体受伤和疾病所花费的住院医疗费用。

无论投保哪种保险产品，韩健提醒，消费者在投保和索赔时都需要注意保险条款和除外责任中的相关规定，比如投保家财险要详看“免除责任”条款，如果主险没有符合自己需求的保障责任，可以根据自己需求另外购买附加险。

银保监会近日已做出全面部署，要求保险机构全力做好河南暴雨灾害的保险理赔服务，按照“特事特办、急事急办”原则，建立理赔服务绿色通道、简化理赔流程、提高理赔效率。特别是对因灾受伤人员，要通过减少医院等级限制、直赔、一站式结算等方式提高理赔效率。对受汛情影响暂时难以查勘定损的，可结合实际预付赔款。

《 人民日报 》（ 2021年08月09日 18 版）