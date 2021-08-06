倡导全民爱健身会健身 “人民爱健身”服务平台启动

“全民健身的内涵不断丰富，层次不断提升，要不断引导群众爱健身，更要帮助大家会健身，为人民群众提供科学、权威的健身指导。”国家体育总局群众体育司副司长高元义在“人民爱健身”科学健身指导服务平台启动仪式上表示。

8月3日，由国家体育总局群众体育司指导、国家体育总局体育科学研究所技术支持，人民网·人民健康建设推出的“人民爱健身”科学健身指导服务平台（以下简称“平台”）启动仪式在北京举行。

活动现场。王钰迪 摄

活动当天，恰逢国务院发布《全民健身计划（2021—2025年）》。该《计划》将“提升科学健身指导服务水平”列为主要任务之一，提出要“开设线上科学健身大讲堂，征集推广体育科普作品、鼓励体育明星等体育专业技术人才参加健身科普活动”。“人民爱健身”科学健身指导服务平台的推出，正是积极响应政策之举。

平台不仅以提供科学健身指导服务为使命，而且以体卫融合、汇聚社会各界力量为特色。平台成立了“人民爱健身”内容创作联盟，广泛征集科普作品。同时，为了保证发布内容的科学性，平台成立了“人民爱健身”专家委员会，并邀请国家体育总局运动医学研究所、中国疾病预防控制中心营养与健康所、北京回龙观医院、北京大学第三医院、首都医科大学附属北京朝阳医院多位专家加入，提供内容指导。为响应“鼓励体育明星等体育专业技术人才参加健身科普活动”的号召，平台还聘请陈一冰、郭焱等退役运动员作为公益传播大使。

全民健身热情高涨 需科学健身指导同行

国家体育总局群众体育司副司长高元义在启动仪式致辞中表示，“十四五”时期我国将进入新的发展阶段，全民健身的内涵不断丰富，层次不断提升，要不断引导群众爱健身，更要帮助大家会健身，为人民群众提供科学、权威的健身指导。

全民健身是实现全民健康最积极、最有效，也是最经济的手段之一。健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委员会规划与信息司司长毛群安表示，希望平台在启动后可以持续为群众提供科学、易懂、便捷的健身科普与指导，助力营造全民爱健身的社会氛围。

人民网党委委员、副总编辑孙海峰表示，主动健身、科学健身是值得大力提倡的生活理念与生活方式。她呼吁人们多参与健身活动，也期待“人民爱健身”平台可以带领人们爱上科学健身，使全民健身行动更加深入人心。

探索科学健身指导新模式 “人民爱健身”聚力前行

在与会嘉宾的共同见证下，“人民爱健身”科学健身指导服务平台和“人民健康杯”机关及企事业单位健身友谊赛正式启动。平台将全面汇聚社会各界力量，并通过健身友谊赛促进健康机关、健康企业的建设，引导带动大众践行科学健身理念。

同时，为增强人民群众对全民健身行动的认知度、参与度，启动仪式上，“人民爱健身”平台首批聘任了中国国家乒乓球队原运动员、教练员郭焱，中国体操队男队原队长、北京师范大学体育与运动学院副研究员陈一冰作为“人民爱健身”公益传播大使。

陈一冰和郭焱在受聘仪式上表示，群众热爱健身是一件令人开心的事，作为公益传播大使他们将把体育精神发扬到健身领域，带动大家爱上健身、科学健身。

专家受聘仪式。王钰迪 摄

在启动仪式上，国家体育总局运动医学研究所、中国疾病预防控制中心营养与健康所、北京回龙观医院、北京大学第三医院、首都医科大学附属北京朝阳医院多位专家受聘成为“人民爱健身”专家委员会专家。

启动仪式后，中国疾病预防控制中心营养与健康所所长、中国营养学会副理事长丁钢强，国家健康科普专家库第一批成员、北京回龙观医院党委书记杨甫德分别带来《中国居民膳食营养与体重管理》《像关注健身一样关注“健心”》主题报告，普及了科学减重与促进心理健康的重要性。

圆桌论坛。王钰迪 摄

此外，“人民爱健身”科学健身指导服务平台启动仪式设置了两个圆桌讨论环节，邀请体育健身、医疗、营养、心理等多个领域的专家展开探讨。FITURE智能健身镜、壹心理、昭阳医生、Wonderlab、中食安泓等“人民爱健身”科普内容创作联盟成员也参与了圆桌讨论。

健康中国行动推进委员会办公室、国家体育总局群众体育司、国家体育总局体育科学研究所、国家体育总局人力资源开发中心、中央和国家机关工委工会联合会、国家体育总局健身气功管理中心等单位相关领导出席了启动仪式。

国家体育总局运动医学研究所、中国疾病预防控制中心营养与健康所、北京回龙观医院、首都医科大学附属北京朝阳医院的多位专家参加了活动。