正当举国都为中国选手在东京奥运会上取得奖牌而欢呼雀跃之际，国务院印发《全民健身计划（2021—2025年）》，就促进全民健身更高水平发展、更好满足人民群众的健身和健康需求作出部署。全面的顶层设计、完善的政策措施，必将为实现健康中国和体育强国目标夯实基础。

全民健身上升为国家战略，意义深远。《计划》指出，深入实施健康中国战略和全民健身国家战略，加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。全民健身的重大意义得到充分而深刻的阐释，在全面建设社会主义现代化强国的征程中，在中华民族实现复兴梦想的过程中，人的全面发展是我们一切努力的出发点和落脚点，全民健身掀起热潮，必将促进人的全面发展，改善我们的精神面貌。

亮点在全民。奥运会举世瞩目，但它是体育健儿的舞台。而全民健身计划的着眼点在于唤起广大群众的健身热情，帮助他们改变生活方式、强健身体、振奋精神。《计划》在发展目标上覆盖县、乡镇、行政村三级；在重点人群上，不仅关注青少年、老年人、残疾人，更强调要推动农民、妇女等人群开展健身活动；在赛事活动方面更是凸显全民特征，从举办全民健身大会、全国社区运动会、中国农民丰收节，到“三亿人参与冰雪运动”、促进县域足球推广普及等，健身将真正走进每一个家庭。

短板需补齐。近年来，人民群众通过健身促进健康的热情日益高涨，经常参加体育锻炼人数比例达到37.2%，但是，场馆、设施等公共服务供给不充分，去哪里锻炼始终困扰着健身爱好者。《计划》倡导土地复合利用，充分挖掘城市存量建设用地潜力，计划新建或改扩建2000个以上体育公园、全民健身中心、公共体育场馆，补齐5000个以上乡镇（街道）全民健身场地器材，配建一批群众滑冰场，数字化升级改造1000个以上公共体育场馆。通过这些实实在在的举措，可以看出政府加大投入、补足短板的决心，全民健身有场地有设施，群众才能动起来。

产业要做强。全民健身的热情一旦喷涌而出，必将激发出对体育产品和服务的巨大需求，而满足好这一需求，体育产业责无旁贷。2025年，全国体育产业总规模将达到5万亿元。《计划》对体育企业寄予厚望，对体育产业转型的方向和现代体育产业体系进行了细致勾画，鼓励体育企业“上云用数赋智”，加快数字化转型。同时，在健身设施供给、赛事活动组织、健身器材研发制造等领域将培育一批“专精特新”中小企业、“瞪羚”企业和“隐形冠军”企业，大力发展运动项目、户外运动、智能体育等体育产业。可以看出，国家在需求和供给端同时发力，目标就是在推动全民健身的同时，做大做强体育产业，为体育产业的高质量发展打开巨大空间。未来，体育产业将以不可阻挡的势头融入教育、卫生、旅游、文化等领域，呈现出融合发展的特征。资本市场则应声而动，对体育产业这些长期利好迅速作出了积极回应。

全民健身的滚滚热浪和体育产业的澎湃活力共同绘就了健康中国的生动图景，弘扬体育精神，讲好群众健身故事，相信全民健身也能夺得奖牌。(李歆玥)