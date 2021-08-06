按摩、食疗、针刺……专家教你用中医药方法防治近视

目前，近视已成为全球重大公共卫生问题，中国儿童青少年近视患病率居世界前列，且逐年增加，形势不容乐观。对此，有专家表示，中医在“治未病”思想指导下，采取积极有效的特色技术进行分级干预，运用多种治疗手段，能够保护视功能，延缓近视发展，防止严重并发症的产生。8月4日，中国中医科学院眼科主任医师张丽霞做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”访谈栏目，为大众科普中医药在防治近视方面的应用。

张丽霞谈到，早在隋代的时候，《诸病源候论》中记载：“目不能远视候。夫目不能远视者，由目为肝之外候，腑脏之精华，若劳伤腑脏，肝气不足，兼受风邪，使精华之气衰弱，故不能远视。”非常形象地描述了近视这种疾病。南宋时已经有了眼镜技术，那时叫“叆叇”。 宋朝赵希鹄《洞天清录》记:“叆叇，老人不辨细书，以此掩目则明。” “老人不辨细书”，就是说看不清小字；“以此掩目则明”，放在眼镜前面就能看清东西了。

对于如何用中医药技术防治近视，张丽霞推荐了以下方法：

1、穴位按摩

穴位按摩简便易行，可在家中或随时随地进行。常用穴位有睛明、四白、太阳、鱼腰、丝竹空、阳白、攒竹、承泣、球后、瞳子髎、印堂等眼周穴位，以及风池、合谷、足三里、太冲、肝俞、肾俞、中脘等全身穴位，手法操作时，部位要准、用力要稳、力量要持久，直达肌理，以产生酸胀感为度。每次3-5个穴位，每次按摩3-5分钟，以眼周穴位为主。循经取穴需在医生指导下进行。

眼保健操是在中医理论指导下的眼周围穴位按摩。主要手法包括按揉攒竹穴、按压睛明穴、按揉四白穴、按揉太阳穴、刮上眼眶，此外，还可结合头部耳部穴位，如按揉风池穴、揉捏耳垂等 。眼保健操要做到八字方针——“准确、足时、足量、持久”，具体就是取穴准确，按摩一定要够力量，以感到有酸胀感为度，但不可用力太过，损伤皮肤，同时按摩的时间要足够，每个穴位四个八拍，每天坚持做2到3次。

2、耳穴疗法

耳者宗脉之所聚也，耳穴疗法可以调整眼部周围的血液运行，改善缺氧，上调血液的运行，起到防控近视发生发展的过程。耳穴疗法的操作需要在专业人员的指导下或对照模型选用耳穴压豆。常用穴位为眼、目1、目2、心、肝、脾、肾、神门等耳部穴位。操作时，注意局部手、耳消毒，以王不留行籽贴于选穴处，使用食指、拇指对其进行按压，每次半分钟至1分钟，以出现酸胀热痛为度，1周更换1次，双耳交替。注：若有皮肤过敏者，请及时终止治疗，去除耳豆。

3、中医食疗

中医认为儿童青少年近视主要由先天禀赋不足或久视伤血、肝肾不足等原因导致。临床眼科经方与验方中，多数包含药食同源中药。药食同源中药，既是食物，又是中药，具有治疗作用。因此，在中医整体观念及辨证论治理论指导下，可以指导儿童通过食疗进行调节。在日常膳食合理搭配的基础上，可以在专业中医师指导下，选用一些药食同源的中药进行合理搭配。

4、其他中医疗法

针刺（包括常规针刺、揿针、梅花针、眼针）、刮痧、中药等，以及综合方法的体质调理等中医疗法对于近视的预防也有较好的效果，但此类方法需要在正规医疗机构进行，同时要结合孩子的接受能力和依从性。