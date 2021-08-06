江苏扬州15地调整为中风险地区
据“扬州发布”微信公众号消息，江苏省扬州市新冠肺炎疫情防控工作指挥部5日发布通告称，根据国务院联防联控机制《关于调整新冠肺炎疫情分区分级标准实施精准管控措施的通知》(国电发〔2020〕11号)要求，经扬州市新冠肺炎疫情防控工作指挥部研究，自发布之日起，扬州市下列地区调整为中风险地区：
1、扬州市广陵区曲江街道新星社区运河水府小区；
2、扬州市广陵区曲江街道顾庄社区顾庄新村小区；
3、扬州市广陵区曲江街道曲江新苑社区骏和天城小区；
4、扬州市广陵区湾头镇联合村陈西组；
5、扬州市邗江区双桥街道卜桥社区扬州天下西华苑小区；
6、扬州市邗江区双桥街道卜桥社区弘扬花园小区；
7、扬州市邗江区双桥街道双桥社区宰庄小区；
8、扬州市邗江区双桥街道文苑社区新庄新村小区；
9、扬州市邗江区邗上街道兰庄社区兰苑小区；
10、扬州市邗江区邗上街道五里社区雍华府小区；
11、扬州市邗江区邗上街道贾桥社区月亮园小区皓月苑；
12、扬州市邗江区四望亭路217-5号怡莱酒店(四望亭路店)；
13、扬州市经济技术开发区扬子津街道新河湾社区静安阳光花都小区；
14、扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区梅岭街道邗沟社区梅花山庄小区；
15、扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区梅岭街道广储社区梅庄。
其他地区风险等级不变。
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