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江苏扬州15地调整为中风险地区

2021年08月06日08:21 来源：中国新闻网

　　据“扬州发布”微信公众号消息，江苏省扬州市新冠肺炎疫情防控工作指挥部5日发布通告称，根据国务院联防联控机制《关于调整新冠肺炎疫情分区分级标准实施精准管控措施的通知》(国电发〔2020〕11号)要求，经扬州市新冠肺炎疫情防控工作指挥部研究，自发布之日起，扬州市下列地区调整为中风险地区：

　　1、扬州市广陵区曲江街道新星社区运河水府小区；

　　2、扬州市广陵区曲江街道顾庄社区顾庄新村小区；

　　3、扬州市广陵区曲江街道曲江新苑社区骏和天城小区；

　　4、扬州市广陵区湾头镇联合村陈西组；

　　5、扬州市邗江区双桥街道卜桥社区扬州天下西华苑小区；

　　6、扬州市邗江区双桥街道卜桥社区弘扬花园小区；

　　7、扬州市邗江区双桥街道双桥社区宰庄小区；

　　8、扬州市邗江区双桥街道文苑社区新庄新村小区；

　　9、扬州市邗江区邗上街道兰庄社区兰苑小区；

　　10、扬州市邗江区邗上街道五里社区雍华府小区；

　　11、扬州市邗江区邗上街道贾桥社区月亮园小区皓月苑；

　　12、扬州市邗江区四望亭路217-5号怡莱酒店(四望亭路店)；

　　13、扬州市经济技术开发区扬子津街道新河湾社区静安阳光花都小区；

　　14、扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区梅岭街道邗沟社区梅花山庄小区；

　　15、扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区梅岭街道广储社区梅庄。

　　其他地区风险等级不变。

(责编：崔元苑、杨迪)


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