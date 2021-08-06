关键抓“防” 处置要“快”——多地疫情防控现场扫描

近期国内出现多点散发疫情，发展趋势具有不确定性。各地防控措施落实怎样？居民生活有保障吗？防控疫情关键在哪？记者在江苏、湖北、湖南等地疫情防控一线探访。

防控措施落实怎样

5日9时许，湖北武昌区徐东社区，大家佩戴口罩、保持“一米线”间距，在志愿者引导下，先在网上小程序填报采样信息，然后扫码测温入场检测，整个流程不到2分钟。

武汉市卫生健康委员会副主任彭厚鹏介绍，武汉市目前已投入医务人员及工作人员1.8万余人，同时，组建了由实验室检测、生物安全、流行病学、临床医学等领域专家组成的专家团队，巡回指导辖区内全员核酸检测工作。

在湖南株洲市石峰区天源农贸市场，记者看到，市民在市场管理员的指引下，排队扫码、测量体温，然后依次到不同摊位采购食材、再从正门右侧离开市场，整个市场井然有序。“市场在早、中、晚分三次不间断进行消杀，除正门外，其余出入口均暂予关闭；经营时间也较往常缩短了5小时。”天源农贸市场负责人谢卨说。

在江苏南京，南京市公共卫生医疗中心正加快建设新的供氧设施，进一步提升救治能力。该中心是南京新冠肺炎患者的定点收治机构，目前集中收治了南京和扬州等地的300多名确诊病例。

南京江宁区禄口街道组织党员干部、志愿者开展登记信息、组织采样、发放物资等工作，通宵达旦地奋战在抗疫一线；在溧水区，用于应急隔离的“首站公寓”加快建设，“首站公寓”具备住宿、隔离观察和后勤服务等多种功能，将于8月10日前后启用。

连日来，包括国家专家组和省、市多支医疗团队在内的近2000名医务人员，24小时轮班坚守一线，争分夺秒救治患者，在南京构筑起了抗击疫情的坚固阵地。

居民生活如何保障

湖南张家界永定区南庄坪街道的“老邻居”超市店面不大，日用品、蔬菜水果、米面粮油装得满满当当。老板娘吴自立说，一上班，电话几乎没有停过，接到社区居民订货电话，她马上安排家人送货。

记者在张家界了解到，目前大米、油、面粉等粮油商品库存充足，粮油批发市场及超市方面与供货商之间的沟通顺畅，能及时补货到位。

4日8时30分，南京农副产品物流中心，300名工作人员在分拣着新鲜蔬菜。当天，他们要将200吨蔬菜分装成2万份，然后送往江宁区禄口街道封控区。群众李月英说：“小区被封后，领到了政府发放的菜、肉、鸡蛋，生活完全没有问题，希望疫情赶快过去。”

记者在溧水区了解到，由区属国有企业产业集团牵头，为居民集中采购、配送生活物资，确保满足社区居民日常生活需求；开通了24小时心理咨询热线，组建了心理咨询及心理危机干预队伍，全方位开展心理疏导咨询服务。

针对出现的农产品供需失衡、价格上涨状况，江苏扬州市发改委表示，重点解决物流不畅问题，开辟了农产品保供绿色通道，已核发通行证3600张，根据需要还会增加，保障物流通畅；对大型批发市场、超市开辟了核酸检测点对点专门服务，方便物流人员进出。这些措施目前已收到明显效果，市场进货量已逐步恢复，批发价格已有回落，市场价格大幅回落。

武汉当地部分区域一度出现短暂的囤粮、囤货情况。当地商务部门组织引导重点商超、电商、加油站等商贸企业全面参与市场保供工作。全市13家重点商超200多家门店、58家电商企业和400余座加油站坚持正常开门营业，并相继向社会公开承诺“保供应、不涨价”。目前，武汉市米、面、粮、油、肉、蛋、菜、奶等生活必需品库存充足，价格平稳，供应正常。

关键抓“防” 处置要“快”

自8月1日起，南京市新增感染者从11例，下降到5例、3例、4例，新增感染者人数持续保持在个位数。4日下午，溧水区石湫街道毛家圩村解除封闭管理；5日，南京禄口国际机场新冠肺炎疫情首批6名患者出院……

“南京的防控形势还处在关键阶段。”南京市卫健委副主任杨大锁提醒说，南京各个区特别是江宁区在集中隔离、流调溯源、医疗救治等方面，还有大量的工作要做，还要采取严格的防控措施，为新增病例清零、为市民尽快恢复正常生活、为企业能够恢复正常生产创造条件。

武汉市人民政府副秘书长李涛介绍，疫情发生后，武汉多部门联防联控机制迅速启动，多管齐下，高效处置，精准流调，扩大筛查，尽早实施源头管控。

“与病毒较量，拼的是速度、争的是时间。”武汉市委市政府主要负责同志表示，要坚持“快、狠、严、扩、足”，迅速切断传播链，做到封控隔离又快又严、流调溯源又快又全、病患救治又快又好，赢得战“疫”主动权。

扬州市有关负责人表示，要以更加坚决的态度、更加严实的措施阻断疫情传播渠道，构筑起疫情防控的“铜墙铁壁”。各级领导干部要思想上高度重视、行动上坚决有力，以铁的纪律抓好各项防控措施的落实，以最大的努力阻止病毒扩散蔓延，全力以赴坚决打赢这场疫情防控阻击战。