目前疫情总体形势可控

本报北京8月5日电 （记者王美华）在国务院联防联控机制5日召开的新闻发布会上，国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，国务院联防联控机制综合组已派出20个工作组，督导重点口岸城市排查堵塞漏洞，强化外防输入和突发疫情处置。

“从目前情况来看，疫情总体形势可控。由于本轮疫情波及范围大，人群面广，加之多个不同来源的输入病例导致的本土疫情叠加，增加了整个疫情防控工作的艰巨性和复杂性。但只要各地严格落实好各项防控措施，疫情在两到三个潜伏期内能够基本得到控制。”国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华说，就全国层面而言，其他地区还可能出现新的疫情，各地要加强监测，继续坚持“外防输入，内防反弹”的防控策略以及常态化防控措施。

“国内外相关科学研究和疫情防控实践表明，德尔塔变异株并没有导致新冠病毒生物学特性发生颠覆性改变，传染源、传播途径基本清楚，现有的疫情防控措施对德尔塔变异株仍然有效。”贺青华表示，现有疫苗仍然有良好的预防和保护作用，能降低病毒在人群中的传播风险，减少感染者的传播力，有效降低感染后的重症发生率和病死率。