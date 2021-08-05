国家卫健委：已派出20个工作组督导排查 强化外防输入和突发疫情处置

人民网北京8月5日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制5日召开新闻发布会，介绍进一步加强疫情防控有关情况。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，昨天，国务院联防联控机制召开电视电话会议，要求从严从紧落实各项防控措施，坚决遏制疫情扩散蔓延。国务院联防联控机制综合组已派出20个工作组，督导重点口岸城市排查堵塞漏洞，强化外防输入和突发疫情处置。

米锋表示，当前，国内出现多点散发疫情，叠加暑期出行高峰，疫情扩散风险加大。一旦发现疫情，要坚决采取最严格、最彻底的应急处置措施，以最快的速度控制住疫情。

“截至8月4日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗17亿2622.3万剂次。”米锋说，良好的卫生习惯和接种新冠疫苗，是个人最有效的防护手段。要克服侥幸心理，始终坚持做好个人防护；风险人群要主动检测、自觉报告，切实承担起疫情防控的社会责任。