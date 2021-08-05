各地疫情速览：8月4日新增确诊病例85例 本土病例62例

人民网北京8月5日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至8月4日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。8月4日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例85例，其中境外输入病例23例（上海9例，云南8例，福建3例，广东2例，山东1例），本土病例62例（江苏40例，湖南9例，北京3例，山东3例，河南3例，云南3例，湖北1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例40例，解除医学观察的密切接触者1172人，重症病例较前一日增加5例。

境外输入现有确诊病例705例（其中重症病例11例），现有疑似病例2例。累计确诊病例7552例，累计治愈出院病例6847例，无死亡病例。

截至8月4日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1285例（其中重症病例26例），累计治愈出院病例87453例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例93374例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1111137人，尚在医学观察的密切接触者37990人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者54例，其中境外输入22例，本土32例（河南22例，湖南7例，山东2例，重庆1例）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察11例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者527例（境外输入377例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27801例。其中，香港特别行政区11996例（出院11721例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院54例），台湾地区15742例（出院12957例，死亡791例）。

8月4日0—24时新增本土病例情况：

江苏新增本土确诊病例40例 南京4例、扬州36例

据江苏省卫健委通报，8月4日0-24时，江苏新增本土确诊病例40例（南京市报告4例，扬州市报告36例），22例为轻型，16例为普通型，2例为重型。以上病例均在定点医院隔离治疗。

湖南新增本土确诊病例9例 株洲1例、张家界8例

据湖南省卫健委通报，2021年8月4日0-24时，湖南省报告新增新型冠状病毒肺炎确诊病例9例（株洲市1例，张家界市8例）。

北京新增本土确诊病例3例 在房山区、朝阳区

据北京市卫健委通报，8月4日0时-24时，新增3例京外关联本地新冠肺炎确诊病例（昨日已通报）。

确诊病例1：住址为房山区阎村镇天恒乐活城北区，为8月1日公布确诊病例亲属。7月22日与家人赴湖南省张家界旅游，7月28日由湖南省怀化市前往海南省三亚市旅游，7月30日乘坐南方航空CZ8804航班从三亚机场至北京大兴机场。7月31日社区将其作为湖南省张家界市返京人员进行居家医学观察，核酸检测结果为阴性；8月1日作为确诊病例密切接触者进行集中隔离医学观察，当日核酸检测结果为阴性；8月3日再次进行核酸检测，结果为阳性，转至定点医院。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，8月4日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例2：住址为房山区新镇千禧家园，为8月1日公布确诊病例亲属，具体行程与确诊病例1相同。7月31日社区将其作为湖南省张家界市返京人员进行居家医学观察，核酸检测结果为阴性；8月1日作为确诊病例密切接触者进行集中隔离观察，当日核酸检测结果为阴性；8月3日再次进行核酸检测，结果为阳性，转至定点医院。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，8月4日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例3：住址为朝阳区望京国风上观小区。7月30日乘坐南方航空CZ8804航班由三亚机场至北京大兴机场，与上述确诊病例乘同一航班。7月31日曾前往朝阳区大屯街道博世祥园小区、东湖街道博泰国际商业广场和望京街道万科时代中心某餐馆；8月1日按要求进行居家医学观察；8月2日作为确诊病例密切接触者进行集中隔离医学观察，核酸检测结果为阴性；8月3日再次进行核酸检测，结果为阳性，转至定点医院。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，8月4日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

山东新增本土确诊病例3例 在烟台市

据山东省卫健委通报，2021年8月4日0时-24时，烟台市报告本土确诊病例3例。

河南新增本土确诊病例3例 在郑州市

据河南省卫健委通报，2021年8月4日0时-24时，河南省新增本土确诊病例3例（郑州市3例）。

云南新增本土确诊病例3例 在瑞丽市

据云南省卫健委通报，8月4日0时-24时，云南新增本土新冠肺炎确诊病例3例。

确诊病例9：女，56岁，中国籍，普通型；

确诊病例10：男，21岁，缅甸籍，轻型；

确诊病例11：女，14岁，缅甸籍，轻型。

上述3人于8月4日在瑞丽市全员核酸检测和重点人群核酸检测中发现，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治，诊断为新冠肺炎确诊病例（普通型1例，轻型2例）。

湖北新增本土确诊病例1例 在荆门高新区·掇刀区

据湖北省荆门高新区·掇刀区新冠肺炎疫情防控指挥部消息，8月4日晚间11时20分许，荆门高新区·掇刀区新冠肺炎疫情防控指挥部发布消息，当天，该区在对武汉沌口返荆人员排查中，发现1例新冠肺炎确诊病例（张某，男，33岁，居住地址为荆门高新区·掇刀区兴隆街道兴隆社区天乐小区），目前，患者张某正在定点医院进行治疗。

张某活动轨迹如下：

7月30日

13时50分，张某乘车（同车4人）从武汉沌口街道某工地出发，经高速返荆，中途停靠天门北服务区；

16时50分左右，由襄荆高速荆门南下高速；

18时左右，到达掇刀区麻城镇官堰村短暂停留；

18时10分左右，前往高新路李家厨房就餐（同餐4人，餐馆内还有其他人员就餐）；

20时30分，乘车回掇刀区兴隆街道天乐小区，在小区张某某车库观人打麻将（在场共6人）；

22时左右，从天乐小区骑青桔单车行驶至创业二路，在路口打的（车主：代某某）至天鹅广场活动，后打车（车主暂不明），于23时到达星火路冰泉宾馆，20分钟后打车（车主暂不明）回家。

7月31日

6时30分左右，到达高新路小二面馆吃早饭，其后到面馆旁的超市购物，步行至亿纬动力上班；

7时30分至11时30分，在亿纬动力上班后回家；

14时左右，乘车至凤凰娱乐城店旁边的大排档打麻将至23时结束（在场共7人），后步行至福耀一路草帽子烧烤就餐（同餐3人）。

8月1日

0时42分，乘顺风车（车主暂不明）到凤凰湖湿地公园，后乘坐滴滴车（车主：官某某）经水产路至天乐小区；

8时30分-9时，在天乐小区张某某车库打牌（在场共5人），至15时左右结束。

15时左右，乘车至兴隆岗（荆门南高速路口对面）郭场鸡店打麻将至20时回家。

8月2日

8时30分-19时48分，在天乐小区许某某茶楼、张某某车库打牌、看牌；

19时48分，骑青桔单车至城南新区，前往喜又多超市购物；

20时35分-21时左右，在关帝路土豆哥炭烤就餐；

21时57分，步行至顶尚花宾馆，其后打车（车主暂不明）回家。

8月3日

9时左右-16时，在天乐小区许某某茶楼打牌（同桌4人，另有2桌麻将人员）；

16时，乘车前往掇刀人民医院做核酸检测（同车5人）；

18时左右，到家后再未外出。

8月4日

在家未外出，直至由负压救护车转运至市一医北院。

湖北省荆门高新区·掇刀区新冠肺炎疫情防控指挥部紧急提醒，请在上述时间、地点与该病例有过接触史或生活轨迹交集的人员，在做好个人防护的情况下，立即向本人所在村（社区）报告，并配合做好后续相关疫情防控措施；若出现发热、咳嗽、咽痛、乏力、嗅（味）觉减退、结膜炎、腹泻等可疑症状，请立即配戴医用防护口罩，前往就近设有发热门诊的医疗机构就诊和排查，并主动告知与该病例上述活动存在时空交集等情况，就医过程中尽量避免乘坐公共交通工具。

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