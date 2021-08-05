湖北荆门发现1例新冠肺炎确诊病例

据湖北荆门高新区·掇刀区新冠肺炎疫情防控指挥部4日晚通报，8月4日，荆门高新区·掇刀区在对武汉沌口返荆人员排查中，发现1例新冠肺炎确诊病例。目前，正在定点医院进行治疗。

据通报，张某，男，33岁，居住地址为荆门高新区·掇刀区兴隆街道兴隆社区天乐小区。8月4日晚，张某核酸检测结果呈阳性。

荆门高新区·掇刀区立即启动应急响应，将张某点对点送至定点医院隔离治疗，其家人全部集中隔离，完成核酸采样。对兴隆街道天乐小区进行了全面封控和全员核酸检测。对张某密接、次密接开展流调溯源和扩大搜索，相关区域全面实施预防性消杀。

通报特别提醒，广大市民做好个人防护，出入公共场所、乘坐公共交通工具坚持做到戴口罩、勤洗手、一米线、不聚集。若出现发热、咳嗽、咽痛、乏力、嗅(味)觉减退、腹泻等可疑症状，请立即佩戴医用防护口罩，前往就近设有发热门诊的医疗机构就诊和筛查，就医过程中避免乘坐公共交通工具。(完)