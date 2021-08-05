疫情防控容不得半点弄虚作假

天歌

8月3日，城管执法队员来到位于北京市宋家庄的首开福茂购物中心，开展疫情防控检查。在主食档口，执法队员发现一名操作人员没有按照规定佩戴手套。随后，执法队员又拿出档口内张贴的消毒记录进行检查。“现在是10时30分，怎么就已经把14时、18时的消毒记录写上了？”面对执法队员的提问，超市工作人员哑口无言。（8月4日《北京日报》）

早晨10时30分的消毒记录，竟然把下午14时、18时的消毒记录都写上了，消毒记录的“早产”显然是一种典型的弄虚作假。如果超市方面只是提前做了消毒记录，但是到了消毒时间仍旧坚持消毒，那问题还不大，怕就怕提前做好了消毒记录，只是为了应付检查，然后到了该消毒的时间也没有进行消毒。表面上看是消毒流于形式，背后却是疫情防控流于形式，这才是最让人担心的。

最近一段时间，国内多地疫情出现了不同程度的反弹，有些地方发生了聚集性疫情。据权威部门的通报和专家的解释，这些地方出现疫情反弹的一个重要原因，就是有关部门、单位的工作人员思想上出现了松懈，防控措施上出现了放松，导致应该被发现的病例没有被及时发现。为什么应该发现的病例没有发现？其实就是日常的防控工作没有做到位，该消毒的地方没有消毒，该测体温的地方没有测体温，该查验二维码的地方没有查验二维码。

客观而言，对于一些公共场所的工作人员，尤其是疫情防控一线人员来说，一个动作一天重复几百遍、上千遍，又要重复很多天，确实是对人耐心的一种考验。之前就有网友爆料，一些公共场所负责为进入者测量体温的工作人员，只是拿着测温枪比划一下，根本没有进行真正的体温测量。这样的形式主义，对疫情防控自然起不到什么真正的作用。

从公共场所的经营管理者角度而言，为了疫情防控可能要增加人手、耗费资源，无形中增加了经营管理的成本。这些都可能让一些企业商家、部门单位缺乏疫情防控的动力，导致疫情防控举措走样变形。8月4日举行的北京市第231场新冠疫情防控工作新闻发布会上，通报了近一周城管执法部门在疫情防控检查中发现的部分典型问题，包括未对进入人员进行体温检测问题，员工未规范佩戴口罩、未提示顾客佩戴口罩问题，无消毒记录问题等。这些问题必须引起高度警惕，并依法依规予以纠正和处理。

我们一定要看到，如果新冠病毒因为有关部门、单位在防控措施上的敷衍塞责乃至弄虚作假而乘虚而入，导致疫情出现反弹，后果往往是我们难以承受甚至无法承受的。当一些商场超市因为疫情防控而没有顾客光顾，当影剧院因为疫情防控而不得不关门歇业，必将面临巨大的经济损失，等到那时再去想着补上防控漏洞，恐怕为时已晚。因此，商业场所的经营管理者应做到有备无患，在防控一事上决不能敷衍了事，弄虚作假。

目前国内很多地方的疫情防控举措再次升级，希望我们能够吸取之前的教训，真正从思想上重视疫情防控，在行动上不打折扣地落实各项防控举措，力争早日取得疫情防控的全面胜利。