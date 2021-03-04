多处公共场所签字笔一次一消毒

此前，本报报道了一些公共场所的签字笔消毒不及时等现象（见本报2月9日7版报道），引起社会关注。近日，记者再次走访商场、餐厅、便利店等公共场所时，发现在相关部门的督促下，工作人员加强了对公共签字笔的消毒。不少场所的公共签字笔用一次即消毒一次，很多市民还自备了消毒湿巾或手套。

昨天上午9时，在东城区新世界百货商场门前，保安正引导年过七旬的杨大妈登记测温。老人登记完信息后，保安用消毒喷剂冲着她的手心喷了几下，随后又对老人用过的笔进行消毒。“我包里也装了消毒湿巾，商场能有这么周到的防疫措施，我们逛着也踏实。”杨大妈说完乐呵呵地进了商场。随后，又有一位顾客前来。这位顾客戴了一次性手套，用笔登记过后，保安员对笔进行了消毒。商场负责人张健鑫介绍，早上来商场的老人多，大都用笔登记，为了保证顾客使用公共签字笔后手部能及时消毒，商场特意配备了免洗消毒洗手液、酒精棉球等用品，摆在登记簿旁。

在国瑞北路一家711便利店内，来光顾的大多是年轻人。尽管用纸质登记簿的顾客不多，但工作人员还是准备了签字笔和消毒喷壶，并实行一客一消毒。崇文门西大街李先生牛肉面餐厅经理也告诉记者，有顾客用笔登记时，会引导顾客进行手部消毒，签字笔也会用酒精喷一喷。

目前，东城区按照市区两级防控消杀指引要求，严格规范落实商超、餐饮、七小门店等人员密集场所消杀工作，进一步加强对公用签字笔、门把手、电梯按钮等重要点位的消杀管理，落实好各项防控措施。（记者李环宇 实习记者张雪）