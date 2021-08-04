邮政局：目前未发现快递小哥和用户因接触快递包裹而感染疫情

人民网北京8月4日电 （记者崔元苑）快递小哥群体数量大，每天接触用户非常多，自身的防疫工作非常重要。在今日国务院联防联控机制就进一步加强疫情防控有关情况举行的发布会上，邮政局市场监管司副司长边作栋表示，先后七次修订了行业的疫情防控生产操作规范，不断完善相关内容。截至目前，还没有快递小哥和用户因为接触快递包裹而感染疫情。现在看来，疫情通过接触快递包裹而传播的风险没有进一步加大。

边作栋介绍，企业做好从业人员的疫情防控工作，主要包括以下几个方面：

一是从业人员要严格执行“戴口罩”“勤洗手”“测体温”“不聚集”“一米线”等基本的健康防控措施。要按照地方政府以及疫情防控部门的要求，做好健康监测、疫情排查、核酸检测以及隔离观察等工作。快递小哥在揽收和投递快件过程中，必须全程佩戴口罩，尽量要与寄件人和收件人保持距离，避免直接的身体接触。充分应用智能快件箱等无接触设施投递快件。

二是邮政快递的营业场所、处理场所和运输工具要按照地方政府的要求，分区分级定期做好消毒等相关工作。企业也需要做好测温计、洗手液、消毒液、口罩等疫情防控装备的采购、配置和储备。

三是要做好疫苗接种。快递小哥是前期安排接种疫苗的重点人群之一，上半年，全行业疫苗接种率已经超过了90%。

四是组织做好核酸检测。快递小哥要按照各地的疫情防控安排，定期进行抽样核酸检测。其中，处理进口冷链相关的从业人员，要定期全员做核酸检测。发生疫情的地区，快递小哥群体要优先进行核酸检测和疫情排查。

边作栋建议广大用户，要加强自身防护，在接收快递包裹的时候尽量戴口罩、戴手套，把内件取出以后，及时洗手，做好自身防护。

快递行业要如何应对疫情、服务民生并且保障畅通呢？边作栋表示，自去年疫情发生以来，邮政快递业在做好自身疫情防控的同时，也积极服务大局，在疫情防控应急物资和群众基本生活物资寄递和运输方面，发挥了重要作用。近期，针对南京等地发生的疫情，对行业的疫情防控做了再动员、再部署。主要包括几下几个方面：

一是对进口的邮件快件，特别是进口冷链食品相关的邮件快件，要配合海关、防疫等部门做好检验检疫、样本采集和消杀工作。

二是对国际邮件、快件的处理场所要严格划分内部的作业区域，实施封闭管理。

三是对直接与境外人员或者国际邮件快件接触的一线作业人员要进行登记备案，全部完成疫苗接种，定期接受核酸检测，并且避免与从事国内邮件快件作业的人员交叉作业，实现闭环管理。

四是运输进口邮件快件的车辆和承载进口邮件快件的箱柜等装备用具，也都要实施全面的消毒。

边作栋称，在服务民生和保障畅通方面，在遇到新增的疫情情况下，企业也将按照地方政府和疫情防控部门的要求，全力做好疫情防控工作，避免疫情通过寄递渠道来传播。同时，也会积极协调地方政府和相关部门尽量优先安排对快递小哥进行核酸检测，争取优先经过检测、重返工作岗位，方便保障快递的畅通。

同时，企业还需要谋划设置临时性转运场所，采取异地分拨、就近分拣等方式，保证各类邮件快件的有序中转，避免出现大量的邮件快件积压。对于短期进入或者穿行中高风险地区的车辆通行、网点运营、末端投递等问题，邮政管理部门也将积极地协调地方政府和相关部门推动有效解决。