法国累计确诊病例超615万 马克龙敦促年轻人接种疫苗

中新社巴黎8月2日电当地时间2日，法国新冠肺炎累计确诊病例超过615万例。法国总统马克龙当天敦促年轻人接种新冠疫苗。

资料图：法国总统马克龙。中新社记者 李洋 摄

法国卫生部2日晚发布的数据显示，法国2日单日新增确诊病例5184例，累计确诊病例超过615万例，达6151803例。法国累计死亡病例现为111967例，新增死亡病例51例。

法国新冠住院患者人数和重症患者人数继续上升，目前住院患者人数升至7840人，比前一天增加259人；重症患者人数为1232人，比前一天增加95人。

法国官方负责指导疫苗接种的委员会主席菲舍尔2日表示，要实现群体免疫，应达到90%的12岁以上人群接种疫苗或因已感染而得到保护。他强调疫苗接种必不可少，特别是防范未来再出现新的变异病毒毒株。他警告，病毒传播越广泛，出现变异病毒的风险就越大。

菲舍尔还谈及接种第三剂新冠疫苗的安排，表示计划于今年秋季开始为最脆弱的人群接种第三剂疫苗。但对于身体健康人群和年轻人，目前还没有相关的接种安排。

法国总统马克龙2日通过社交媒体发布视频，敦促年轻人接种疫苗。他表示会就疫苗接种的相关问题直接展开沟通，并尽可能“直截了当”作出回应，试图打消人们在疫苗接种问题上的疑虑。

马克龙首先就有关身体健康的年轻人是否仍有必要接种疫苗的问题作出回应，指出健康的年轻人仍有可能住进医院，并可能面临数月的疲倦和呼吸困难，因此接种疫苗非常有必要；同时接种疫苗也是为了自己的亲友着想。

马克龙的这段视频是自拍的，时长一分钟，不到4小时观看人数便超过200万人次。有分析认为，马克龙希望通过此举拉近与民众特别是年轻人的距离，推动犹豫的民众接种疫苗。

法国官方数据显示，法国已有4259万人接种至少一剂疫苗，约占法国人口的63%；已有3547万人完全接种，约占法国人口的52%。（记者 李洋）