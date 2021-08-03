云南省2日新增本土新冠肺炎确诊病例2例

8月2日0时至24时，我省新增本土新冠肺炎确诊病例2例。新增境外输入确诊病例8例、无症状感染者3例。确诊病例治愈出院11例（本土7例，境外输入4例），无症状感染者解除隔离医学观察3例（境外输入）。

截至8月2日24时，我省现有确诊病例380例（本土57例，境外输入323例）、无症状感染者26例（本土1例，境外输入25例），均在定点医疗机构隔离治疗或医学观察。

新增确诊病例信息：

确诊病例1：男，33岁，中国籍，普通型；

确诊病例2：男，31岁，中国籍，轻型；

确诊病例3：男，48岁，中国籍，普通型；

确诊病例4：男，52岁，中国籍，普通型；

确诊病例5：男，20岁，中国籍，普通型；

确诊病例6：男，20岁，中国籍，轻型；

确诊病例7：男，33岁，中国籍，普通型；

确诊病例8：男，20岁，中国籍，轻型。

上述8人近期居住在缅甸，7月25日－8月1日自陆路入境，转运至集中隔离点隔离医学观察，8月2日新冠病毒核酸检测结果为阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例（普通型5例、轻型3例，缅甸输入）。

确诊病例9：女，31岁，缅甸籍，轻型；

确诊病例10：男，22岁，中国籍，轻型。

上述2人于8月2日在瑞丽市重点人群核酸检测中发现，转运至定点医院隔离诊治，均诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型）。

新增无症状感染者信息：

无症状感染者1：男，16岁，中国籍；

无症状感染者2：男，26岁，中国籍；

无症状感染者3：男，24岁，中国籍。

上述3人近期居住在老挝，7月22日－30日自陆路入境，转运至集中隔离点隔离医学观察，8月2日新冠病毒核酸检测结果为阳性，诊断为新冠肺炎无症状感染者（老挝输入）。

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