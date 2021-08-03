美国：最大病毒扩散国（望海楼·起底美国霸权行径②）

号称“超级大国”，坐拥世界顶尖医疗技术，自封“全球第一抗疫大国”……这样一个总是洋洋自得、看似无所不能的美国，却被疫情打回原形，留下一地鸡毛。

疫情肆虐之下，美国不但没能控制住国内疫情，给本国民众造成惨重生命损失，而且由于始终没能采取实质有效的出境控制措施，导致带着病毒的美国人“满天飞”，把病毒输出到其他国家，成为名副其实的最大病毒扩散国。

有美国自己的统计数据为凭。根据美国国家旅游办公室发布的信息：2020年4月至2021年3月，美国公民累计经空港、陆地出国2319.5万人次；2020年11月至2021年1月，美国疫情的高峰期，日均新增确诊病例18.6万例，同期美国公民日均出国8.7万人次，达到阶段峰值。

本国疫情失控，却对国民出境大开方便之门，产生的直接后果是美国疫情向全球扩散，令各国遭殃。

还有世界多国提供的数据为证。以色列特拉维夫大学2020年5月研究结果显示，该国约70%确诊病例感染的病毒毒株来自美国；韩国媒体今年2月25日报道，该国7000例输入病例中，35%来自美国；新西兰媒体报道，2020年2月至2021年1月初，自美输入病例达182例，位居第二位；澳大利亚卫生部2020年5月公布，该国6000多例确诊病例中，14%自美输入。

曾记得，2020年8月，美国国务院无视国内新冠肺炎确诊病例持续增加的现状，以有必要放开管制、复苏经济为由，宣布解除针对本国公民的第四级全球旅行警告，引起各国一片哗然。就连美国网友都看不下去，评论一针见血：这是美国政府的“甩锅”新方式，“病毒在全球传播，就能说每个国家的疫情都和美国一样糟糕了”。

美国破坏全球抗疫合作的劣迹远不止此。疫情发生之后，美国不顾国际社会反对，加紧遣送包括可能感染了新冠肺炎患者的大量非法移民，直接造成许多公共卫生系统本就脆弱的拉美国家疫情加剧。

根据美国国土安全部消息，2020年3月至9月，美国共遣返16万非法移民。危地马拉、牙买加、墨西哥、海地等国均在自美遣返人员中发现大量新冠肺炎确诊病例。以危地马拉为例，50%—75%的自美遣返人员被确诊，其中一架载有76名自美遣返人员的航班中，居然有71人核酸检测呈阳性。

世界卫生组织官员曾警告，病毒没有国界，人类应对疫情的能力与成败，最终取决于世界上最薄弱的医疗体系。然而，美国以“防控疫情”之名，行“扩散病毒”之实，让没有能力应对新冠病毒的贫穷国家雪上加霜。正如美国60多家研究机构发表的联合声明所言，美国政府这一冷酷无情的行为，将全球置于风险之中。

此外，疫情期间，美国驻日、韩军人因不遵守当地防疫规定而造成扩散风险的案例时有发生。美国种种视他国人民健康为儿戏的行为，无异于向全世界投毒。

全球抗疫本应是一盘棋。在疫情全球持续蔓延的时刻，身为“超级大国”的美国，全然忘记了自己应承担的大国责任，毫不反思防疫失败造成国内疫情失控，反而继续固守“本国优先”，执迷于甩锅抹黑，把政治凌驾于生命之上，纵容新冠病毒“自由”肆虐，严重冲击全球抗疫合作，其自私自利、漠视人类生命权和健康权的丑陋嘴脸，赤裸裸地暴露在光天化日之下。

可笑的是，正是这样一个本国抗疫失败、肆意扩散病毒的美国，却成天指责他国抗疫不力，叫嚣搞新冠病毒溯源调查，不断上演诿过于人、“贼喊捉贼”的蹩脚戏码，将一套“美式双标”玩得漏洞百出。

更可笑的是，最近有美媒搞出一份所谓“全球抗疫排行榜”，故意忽视关键的确诊率和死亡率，而将封锁程度、航班飞行能力等与“重新开放进度”相关的数据作为主要衡量指标，最终“成功”地将美国推上“全球抗疫第一”的位置。此番荒唐之举令人啼笑皆非，更令人不禁想问：顶着“最大病毒扩散国”头衔的美国，哪来的这份“迷之自信”？面对本国61万多不幸逝去的鲜活生命，还有没有最起码的良心？

（作者为本报评论员）