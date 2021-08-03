暑期旅游，时刻绷紧安全弦（评论员观察）

到名山大川领略秀美的自然风光，在名胜古迹感受深厚的人文底蕴，选择休闲好去处、放松身心……随着暑期旅游高峰的到来，多地景区的游客数量明显增加。一些景区在做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的基础上，加强旅游信息提示、应用先进技术手段、创新管理办法，积极排查风险隐患，织牢旅游安全网，为游客安心畅游保驾护航。

旅途风光无限好，安全意识不可松。多年来，通过形式多样的宣传引导和对旅游不安全行为的持续约束，安全旅游的观念日益深入人心。但与此同时，仍有少数游客不遵守景区游览规定，擅自进入未开发、未开放的区域而陷入困境或危险之中。正因此，不久前安徽省黄山市发布《黄山市山岳型景区有偿救援指导意见（征求意见稿）》，拟将有偿救援范围从黄山风景区扩展到黄山全市山岳型景区，引发社会关注。

近年来，在一些景区，游客因违反景区规定而遇险被困的事件时有发生。无论是追求新奇体验、前往景区禁止游玩的地带，还是抱有侥幸心理、认为自己不会遇险，根本上都是忽视安全、无视规则。任性的行为，给景区管理工作带来麻烦，而一旦游客遇险，还需要有关部门耗费人力、物力组织救援。实行有偿救援，提高违规成本，正是出于更好保障游客人身安全的考虑，在一定程度上有助于强化游客安全意识和规则意识。

当然，有偿救援与人道救援并不矛盾。黄山发布的指导意见明确：“有偿救援应当遵循‘生命至上、安全第一’的理念，坚持先救援后追偿原则、有偿救援与公共救援相结合原则、教育与警示相结合原则。”在落实过程中，怎样避免经济成本因素对救援行为产生不利影响？如何厘清应由游客分担救援费用的范围？怎样有效实现救援费用的追偿？这些问题提醒我们，坚持生命至上原则，在实践中不断完善配套执行措施，并在运行过程中根据实际情况及时调整改进，才能让有偿救援更好发挥作用。

破解救援难题，关键是要把工作做在前面。旅游景区须从预防事故发生的角度入手，完善监督管理制度，加大宣传警示力度。例如，在可能发生危险的区域设立明显的标志牌，明确告知游客违规进入的后果；在门票上注明未开发、开放的区域，提前告知游客可能存在的危险情形；对容易发生险情的区域加强巡逻、监控；等等。落细落实各项防范措施，才能把安全保障网织得更加细密。作为游客，也要多些敬畏之心、提高自救能力，时刻绷紧安全旅游这根弦。防患未然、携手努力，才能打造安全有序的旅游环境。

旅游是件愉悦身心的趣事，不过游兴再浓，都应牢记安全、行有所止。密切关注地质灾害气象风险预警，出行前合理规划旅游行程，不参加未开发线路探险或违规进入未开放区域……涵养良好习惯，坚持安全第一，方能不辜负一路上的景色，收获更多美好与舒心。

《 人民日报 》（ 2021年08月03日 09 版）