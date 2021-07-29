国家卫健委：取消社会抚养费 鼓励用人单位为职工提供托育服务

国家卫生健康委官网截图

人民网北京7月29日电 （张文婷）近日，国家卫生健康委发布关于贯彻落实《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》的通知（以下简称《通知》），提到要依法实施三孩生育政策、提高优生优育服务水平、促进普惠托育服务发展、保障计划生育家庭权益、持续深化服务管理改革以及加强人口检测和战略研究六项重点任务。

取消社会抚养费 鼓励用人单位为职工提供托育服务

在依法实施三孩生育政策方面，《通知》指出，要深入评估本地区人口发展形势、工作基础和政策实施风险，科学制定实施方案。及时提请省级人大或其常委会修订本省（区、市）人口与计划生育条例，重点对生育调节、奖励与社会保障、普惠托育服务、计划生育服务和法律责任等相关内容进行修订。取消社会抚养费，清理和废止相关处罚规定，将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩。遵循法制统一原则，注重与上位法的协调，做好三孩生育政策实施前后奖励扶助和制约处罚措施的衔接。压实属地责任，依法依规妥善处理历史遗留问题，维护人民群众的合法权益，维护工作大局的稳定。

在提高优生优育服务水平方面，《通知》明确，以深入实施母婴安全五项制度为主线，启动实施母婴安全行动提升计划。保障儿童健康，实施健康儿童行动提升计划和母乳喂养促进行动，加强儿童医疗保健服务，开展儿童友好医院建设。开展妊娠风险筛查，对孕产妇进行妊娠风险评估分级，严格进行高危专案管理。着力加强各级危重孕产妇和新生儿救治中心建设与管理，组建区域急救专家组，强化转运、用血等重点环节保障，畅通转诊救治绿色通道，提升临床救治能力。健全出生缺陷防治网络，落实三级预防措施。做好出生缺陷患儿基本医疗和康复救助工作。规范人类辅助生殖技术应用，强化规划引领，严格技术审批，加强技术服务监管，保障相关技术规范、有序应用。加快补齐生育相关公共服务短板，落实《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》。加强妇女儿童健康服务能力建设，增加妇产、儿科优质医疗资源供给，实现省、市、县均有1个标准化的妇幼保健机构，努力为群众提供怀得上、孕得优、生得安、育得好的生育全程优质服务。

在促进普惠托育服务发展方面，《通知》强调，要研究编制“十四五”托育服务发展专项规划，明确总体要求、主要目标、重点任务和保障措施，按年度分解重点任务，定期开展跟踪评估，推动各项政策措施落地见效。实施“十四五”公办托育服务能力建设项目和普惠托育服务专项行动，扩大中央预算内投资，支持社会力量发展社区托育服务设施和综合托育服务机构。鼓励有条件的用人单位在工作场所为职工提供托育服务，规范家庭托育服务健康发展，支持隔代照料、家庭互助等照护模式。完善托育行业国家职业技能标准和评价规范，实施从业人员能力提升专项计划。建立健全登记备案、信息公示和质量评估制度，完善综合监管，坚决守住安全和健康的底线。开展全国婴幼儿照护服务示范城市创建活动，推介一批典型经验，培育托育服务民族品牌。

鼓励各地探索设立独生子女服务护理假制度

针对群众关注的保障计划生育家庭权益问题，《通知》表示，对全面两孩政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭，继续实行现行各项奖励扶助制度和优惠政策。鼓励各地探索设立独生子女父母护理假等制度。健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度，动态调整特别扶助制度扶助标准。将特殊家庭老年人作为重点群体，优先安排入住公办养老机构，提供无偿或低收费托养服务，有条件的地方可对生活长期不能自理、经济困难的发放护理补贴。鼓励各地探索建立公益金或基金，重点用于帮扶计划生育特殊家庭。完善政府主导、社会组织参与的扶助关怀工作机制，建立定期巡访制度，积极推进“双岗”联系人制度、就医绿色通道和家庭医生签约等服务，扎牢织密帮扶安全网。深入开展“暖心行动”，为特殊家庭提供生活照料和精神慰藉等服务。

《通知》还提到，需持续深化服务管理改革。以“一老一小”为重点，建立覆盖全生命周期的人口服务体系。加强基层服务管理体系和能力建设，增强抚幼养老功能。落实生育登记服务制度，做好生育咨询指导，推行异地网上办理、一站式办理，做好与生育保险等待遇的衔接，最大程度便利群众。会同相关部门，积极推进出生医学证明、户口登记、医保参保、社保卡申领、儿童预防接种等“出生一件事”联办。对人口发展与经济、社会、资源、环境矛盾较为突出的地区，坚持分类指导，因地制宜开展宣传倡导，促进相关惠民政策与生育政策有效衔接，精准做好各项管理服务。改革计划生育优质服务先进单位创建活动，完善创建标准，丰富创建内涵，发挥好示范引领作用。

同时，加强人口监测和战略研究。《通知》指出，健全基层监测网络队伍，完善人口监测点，推进生育登记、孕产期保健、住院分娩、出生医学证明、儿童预防接种、居民健康档案等信息共享，加强全员人口库建设。完善国家生命登记管理制度，健全覆盖全人群、全生命周期的人口监测体系。加强与教育、公安、人力资源社会保障、民政、统计、医保等部门协作，促进人口服务基础信息融合共享、动态更新。跟踪监测生育形势和人口变动趋势，开展人口形势分析，深化人口与经济社会发展等重大问题研究。加强新时代中国特色人口学科和理论体系建设，发展人口研究高端智库。