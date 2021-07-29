四川省和西藏自治区2021年全国出生缺陷防治人才培训项目启动

7月26日，四川省和西藏自治区2021年全国出生缺陷防治人才培训项目在蓉启动。

在开班仪式上，四川省卫生健康委二级巡视员娄晓颖认为，预防和减少出生缺陷，把好人生健康第一关，是提高出生人口素质、推进健康中国建设的重要举措。实施出生缺陷防治人才培训项目，有助于夯实出生缺陷防治人才队伍，补齐妇幼健康人才发展短板，提升人员素质和服务能力，从而提高出生人口素质和妇幼健康水平。

娄晓颖表示，四川是全国出生缺陷防治人才培训项目首批实施省份之一。项目实施以来，四川推荐申报并经国家卫生健康委确认了培训基地和协同单位，设立了项目管理组织机构，组建了专家团队，建立健全了组织和教学管理机制。2021年，项目将对四川省150名、西藏自治区20名（受西藏自治区卫健委委托）出生缺陷防治专业人员进行系统化、规范化培训。川藏两省区人民有着深厚的友谊，在出生缺陷防治领域也有着长久的合作历史，在人才培训等领域开展过深入的交流协作。这次再次携手，是川藏卫生健康情谊的进一步升华。

娄晓颖强调，项目培训周期较长，培训方式多元，涉及4家机构多个学科的密切协同，时间紧，任务重，要求较高。培训基地和协同单位要通力合作，不断健全完善符合工作实际的培训协作机制和多机构、多学科、联学联训的教学模式。各单位要继续给予带教部门、科室、师资以充分的保障和支持，充分发挥专业资源和学科优势，分工负责、密切协作、共同推进项目实施。参训学员要珍惜学习机会，遵守学习纪律，服从教学安排，静下心来专心学习，努力提升能力水平，确保学有所获、学有所成，取得实效，成为川藏出生缺陷防治工作的中坚力量。

四川省培训基地四川大学华西第二医院，协同单位四川大学华西医院、省妇幼保健院和成都市妇女儿童中心医院相关领导、专家、管理人员及参训学员参加开班仪式。培训基地负责人、专业组组长代表、学员代表分别作了发言。