南京开展第3轮全员核酸检测

新华社南京7月28日电（记者郑生竹）南京市新冠肺炎疫情联防联控工作指挥部28日晚间发布通告，南京正在分区、分时段开展第3轮全员核酸检测工作，检测范围为全市范围内全部居民，含暂住人员。

各区检测时间安排如下：江宁区为29日10时至30日24时，溧水区为28日7时至29日7时，玄武区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、栖霞区、雨花台区、高淳区为29日8时至30日12时，江北新区、浦口区、六合区为30日8时至31日12时。

各区根据实际防控需要，可从28日起先行启动部分社区检测工作。市民按照所在街道社区工作人员的通知指引，分时段有序到达指定地点开展核酸检测，做到应检尽检，确保不漏一户、不落一人。

本次筛查采用直接扫描身份证的简便方式进行身份登记，未成年人可关联直系亲属的身份证登记检测。检测时需携带身份证，主动出示“苏康码”。