国务院部署多项措施确保生猪供应和价格稳定

新华社北京7月28日电（记者于文静）为促进猪肉保供稳价，28日召开的国务院常务会议从三方面进行部署，确定稳定生猪产能的措施，增强猪肉安全供应保障能力。

近年来，我国通过多措并举稳定生猪生产，目前生猪产能已从一度出现的严重滑坡较快恢复到正常年份水平。

农业农村部有关司局负责人表示，今年上半年，我国生猪生产全面恢复。据国家统计局统计，6月末全国能繁母猪存栏4564万头、相当于2017年年末的102%，生猪存栏4.39亿头、恢复到2017年年末的99.4%。

会议指出，针对当前供需变化，要遵循经济规律，更多用市场化方式缓解“猪周期”波动，确保生猪供应和价格稳定。会议提出了三方面举措：

——稳定财政、金融、用地等长效性支持政策，保护生猪养殖场（户）积极性。对养殖场（户）和屠宰加工企业不得随意限贷、抽贷、断贷。不得违法违规扩大禁养区范围。稳定规模猪场存量，帮扶中小养殖场（户）提升养殖水平。

——建立生猪生产逆周期调控机制，当能繁母猪存栏量月度同比减少10%以上或生猪养殖连续严重亏损3个月时，各地可对规模养殖场（户）给予一次性临时救助。

——抓好重大疫病防控，加强猪肉储备应急调节。

这位负责人表示，农业农村部将着力做好巩固生猪生产恢复成果、加快建立稳定生猪产能的调控机制、促进生猪产业高质量发展等三方面工作。其中，要进一步加强生产与市场的监测预警，特别是推动以能繁母猪存栏变化率为核心的调控指标，建立生猪生产逆周期调控的机制。