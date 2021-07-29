内蒙古自治区2021年出生缺陷防治人才项目第一期培训班开班

7月27日，内蒙古自治区出生缺陷防治人才培训项目第一期培训班在呼和浩特市开班。内蒙古自治区卫生健康委妇幼健康处处长张立新，内蒙古自治区妇幼保健院副院长冀小平，王晓云等领导以及来自全区各盟市共计78名学员参加了开班仪式。

张立新指出，近年来，内蒙古出生缺陷防治工作不断取得新进展。在近期完成的“两纲”终期评估中，内蒙古婚前医学筛查率、产前筛查率、新生儿疾病筛查率等指标在过去十年间大幅提升，唐氏综合征、先天性心脏病等出生缺陷儿的检出能力不断提高，但仍存在防治体系不健全，人才队伍短缺等问题。基于此，希望此次培训班严格按照项目方案要求，落实各环节职责任务，加强培训的过程考核及结业考核。

今年是出生缺陷防治人才培训项目在内蒙古开展的第三年。过去两年，项目累计培训300人，为全区出生缺陷防治人才队伍的壮大和建设作出了实际贡献。今年，培训班将继续沿用2020年培训方案，分两期继续培训各类出生缺陷防控专业共150人。为保证顺利完成培训任务，根据《关于加强医疗机构举办会议疫情防控工作的通知》要求，此次培训制定了疫情防控预案，在要求学员提供7日内阴性新冠核酸检测报告的同时，为学员提供手消、口罩等防疫用品，每人每天测量体温，要求所有学员集中培训期间全程佩戴口罩，并尽量减少外出，实行请销假制度，把交叉感染的可能性降到最低，保证培训顺利开展，安全结束。