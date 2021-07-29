江苏淮安：4名去张家界旅游人员核酸初筛结果呈阳性

据淮安发布微信公众号消息，淮安市新冠肺炎疫情联防联控工作指挥部办公室发布通告显示，7月28日下午，江苏省淮安市发现4名(洪泽区3名、盱眙县1名)去湖南张家界旅游人员新冠病毒核酸初筛结果呈阳性(未确诊)。

消息指出，为快速阻断疫情传播链条，保障广大市民健康安全，现就进一步强化疫情防控工作通告如下：

一、非必要不聚集

精准实施分级分类管控措施，精减各类会议，减少人员聚集，停止非必要聚集活动，原则上不举办大型群众性活动。进入商场超市、宾馆酒店、农贸市场等公共场所以及搭乘公共交通工具时要亮码测温戴口罩。卡拉OK、电影院、健身房、室内游泳馆、酒吧、洗浴中心等密闭场所按接待能力的50%实行限流；餐饮场所提倡打包，堂食按接待能力的50%实行限流，每个包房不超过10人。

二、严格交通出行管控

洪泽区实施封闭管理，关闭所有离洪通道。洪泽周边县区在与洪泽区交界路段设置管控点，对所有离洪车辆及人员实施劝返。暂停运营洪泽汽车客运站，暂停洪泽区旅游包车业务，暂停全市开往洪泽区的道路客运班线。

三、积极配合排查管控

自7月22日起，凡是前往张家界旅游特别是到湘西剧场观看节目人员，请立即向当地社区(村)或疾控机构报告，配合落实集中隔离和核酸检测防控措施。核酸检测采样时，请主动出示苏康码、行程码，全程佩戴口罩，与他人保持1米以上间隔，不交谈，不聚集。

四、科学做好个人防护

党政机关干部和广大党员带头减少外出，非必要不离淮。广大市民群众要切实增强防护意识，戴口罩勤洗手，每天进行自我健康监测，如有出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等不适症状时，立即向所在社区(村)、单位报告，在前往就近医疗机构发热门诊就诊时须如实告知流行病学史。就医途中全程佩戴口罩，避免乘坐公共交通工具。

本通告自发布之时起施行。