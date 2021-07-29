防灾意识调查：77.3%受访者会在家中配备应急药箱

上周，河南暴雨灾害牵动着全国人民的心。一方有难，八方支援，在为河南加油的同时，大家的防灾应急意识和能力如何？近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1524名受访者进行的一项调查显示，对于个人的防灾应急能力，当满分为10分时，受访者平均给自己打出6.7分。为应对各种紧急情况，77.3%受访者会在家中配备应急药箱（创可贴、碘伏、绷带等），58.2%受访者会备有饼干、矿泉水等食物，57.7%受访者会备有手电筒。

此次调查的受访者中，00后占19.1%，90后占45.1%，80后占30.3%，70后占4.9%。

49.7%受访者会留意防灾应急知识，但不会运用

90后赵晨辰平时会关注一些防灾应急知识，比如不在消防通道堆放杂物，发生火灾时不能乘坐电梯，要找湿毛巾捂住口鼻、弯腰逃生等，她觉得了解这些知识很有用，“一方面会在日常生活中提高预防意识，另一方面万一真的发生情况，也不会太过慌乱”。但她坦言，对这些知识还停留在了解的层面，没有进行过实际操作。

调查显示，47.4%受访者表示平时会留意各种防灾应急知识，并能运用。也有49.7%受访者表示看过，但不太会用。2.9%受访者表示不会留意，没这个意识。

受访者从何处获取防灾应急信息？62.5%受访者表示是通过学校/单位统一组织学习，54.1%的受访者是从社区宣传获得相关信息，44.0%受访者会主动查阅有关资料/视频。其他方式还有：通过社交网络平台了解（39.8%），电视广播（33.2%），参加相关培训课程（29.5%），报纸杂志等传统媒体（28.9%）等。

暑假到了，青少年的安全问题格外引人关注。作为一名母亲，张红霞经常看到青少年溺水的报道，感到十分痛心，“家长一定要增强安全意识，教导孩子远离危险区域，切不可麻痹疏忽”。为此她时常会在网上关注一些青少年防溺水的知识，学习溺水急救的方法，但她也有些困扰，“一方面现在的视频很多，难以判断信息是否正确，另一方面跟着视频学很难记得住，真遇到问题，也不太敢上手。希望社区能够开展相关的应急培训，提高大家的应急能力”。

77.3%受访者会在家中配备应急药箱

台风即将过境的预警播报了好几天，浙江杭州的张芷菡早早就准备好充足的食物和水，虽然以前也经历过台风，但她还是会担心大风暴雨等恶劣天气给基本生活造成影响，“最重要的是得保证自己的安全”。

调查显示，为应对各种紧急情况，77.3%受访者会在家中配备应急药箱（创可贴、碘伏、绷带等），58.2%受访者会备有饼干、矿泉水等保质期较长的食物，57.7%受访者会备有手电筒。其他应急用品还有：充电宝（44.0%）、灭火器（40.0%）、消防安全绳（30.5%）、求生口哨（30.3%）、呼吸面罩（23.5%）、防火毯（19.8%）等。

除了食品等基本物资外，郑州的赵晨辰表示家中常备有蜡烛、手电筒等应急照明工具，对于7月20日的那场暴雨，她现在想来仍心有余悸，“当天下午5点多，雨下得很大，没过多久，小区的变压器就爆炸了，之后一直处在断电中，手机虽然也有照明灯，但电量很快就耗完了，所以准备个手电筒还是十分必要的，关键时候用得上”。另外，她觉得家中常备一个小型灭火器或防火毯也十分必要，“对于应急物品最好还是尽可能地准备齐全，以备不时之需”。

对自己的防灾应急能力，受访者打出平均分6.7分

调查显示，满分10分，受访者对自己的防灾应急能力平均打出了6.7分，79.8%受访者打出8分及以下。

上班族杨小青感觉，包括自己在内，身边的人防灾应急能力不是特别强，“虽然单位有基本的应急设施，安全检查也比较频繁，但缺少专业的培训，很多人没有实际操作的能力，遇到突发状况可能还是会慌乱”。

调查显示，受访者掌握的自救或他救技能，伤口清理、包扎、换药等处理（68.4%），烧伤、烫伤等应急处理（49.2%）排在前两位。其他还有：徒手心肺复苏等复苏急救（42.3%），扭伤、脱臼复位等骨伤处理（32.7%），溺水、呛水等处理方法（31.2%）等。

90后青年边阳阳平时会通过短视频和社交网络平台学习一些自救技巧，“比如，如果不小心被划伤，应该先消毒，再上药进行包扎；如果发生溺水，不能胡乱挣扎，要立即屏住呼吸，然后放松肢体，尽可能地保持仰位，使头部后仰”。他觉得这些知识非常实用，“关键时候或许能救命”。

调查中，8.7%受访者表示什么自救或他救技能都不会。

对此，防灾科技学院灾害风险管理研究中心主任于汐教授表示，这说明当前民众对灾害的重视程度和应对能力还需要提高。她认为，只有当公民的防灾应急的安全意识提升到与国家社会经济发展相匹配的程度，才能从根本上降低灾害的损失，才能够在面对灾难时作出正确判断，能够采取措施保护自身安全。

她表示，除了要提高安全意识，学习并掌握一些避险应急技能，可以大大提升自救、互救能力。最近处于“七下八上”的汛期，她提醒大家，“外出要避开易涝积水危险点，易发生滑坡、泥石流和山洪灾害以及水库大坝下游等危险区，如遇到滑坡、泥石流、山洪等情况，要保持冷静，并尽快向两侧方向安全地段撤离。如果被卷入洪水中，一定要尽可能抓住较大的漂流物，寻求机会逃生。如果遇到暴雨雷电，应尽快到附近房屋内躲避，不可在大树下、电线杆附近避雨，室外空旷场地，不要使用金属柄雨伞，不要拨打或接听电话，尽快蹲下，避免雷电击中”。她建议，大家要密切关注预警信息，预警发布后，要尽量减少外出，防止发生危险。