中消协发布上半年11大投诉热点：特斯拉事件引发汽车安全广泛关注

人民网北京7月28日电 （记者孙红丽）28日，中国消费者协会发布了今年上半年11大投诉热点及典型案例。其中，汽车安全问题成为投诉重点之一，对此，中国消费者协会表示，智能网联汽车使用新技术、开发新功能，应当更加关注产品设计、制造、指示方面的安全性，采取有效措施，防范相关风险。另外，智能网联汽车厂家掌握大量消费者车辆行驶数据，发生纠纷时，汽车厂家应依法及时向消费者提供相关数据，妥善处理消费纠纷。

2021年上半年，特斯拉事件引发消费者对汽车安全的广泛关注。

中国消费者协会表示，在汽车消费方面，消费者投诉的主要问题有：一是经营者利用信息不对称的优势，在车型配置、营销宣传、履行“三包”、产品迭代等方面不充分告知，导致后期发生各种消费纠纷；二是同一故障多次维修却得不到彻底修复，消费者频繁往返4S店，耗时费力；三是贷款购车时，部分汽车经营者打出“零利率”旗号吸引消费者，实际免息车贷不等于免费贷款，消费者还要额外付出手续费；四是诱导或违背消费者意愿捆绑销售商品或服务，如捆绑车险、捆绑装饰用品；五是汽车安全问题依然突出，如行驶中突然加速、熄火、漏油、发动机异响、转向失灵等。特别是智能网联汽车安全事故频发，令人担忧。

例如，2021年5月13日，消费者付女士向甘肃省消费者协会投诉称，其于2019年9月购买的一辆汽车，多次在高速路行驶过程中出现车身抖动，急速降速的情况，存在一定安全隐患。经查，消费者投诉情况属实。经营者称，出现车身抖动、降速的情况属于积碳引起的缸内压高以及气门破裂导致，按照规定及时做了修理和补救措施，但是，依据《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》，该车还尚未达到换车要求。消费者则认为，安全隐患已然产生，不能再继续使用，应当给予换车处理。经过甘肃省消协多次调解，最终，经营者出价15万元将该车回购。

又如，2020年12月初，消费者张先生发现，其车行驶在路况较差路面时，存在低频共振现象（车内低频噪音严重），引起耳朵疼痛和头疼，影响安全驾驶，目前该车只驾驶一千多公里，且网上部分购买该车的消费者反映自己的汽车存在同样问题。张先生多次与4S店沟通未能解决，于2021年1月15日投诉到青岛市消费者权益保护委员会。接诉后，消保委工作人员与消费者实地试车感受，证实消费者反映属实，路况较差时，车内噪音对人的压迫感较重，开窗驾驶感受明显减轻。在与4S店协调期间，厂家委派工程师到店对该车进行了更换部件，但收效甚微。鉴于无法彻底解决该问题，最终4S店同意办理退车事宜，4月27日消费者收到退款。

中国消费者协会表示，汽车产品作为高速运行的交通工具，其产品性能不仅关系驾乘人员安全，更关系行人、其他车辆人员等社会公众安全。如果车辆操控与消费者传统驾驶习惯不同，经营者应当作出真实说明和明确警示，并说明和标明正确使用及防止危害发生的方法，保障消费者安全。

另外，4S店负有修理、更换、退货的“三包”义务，应努力提高维修技术及服务质量，及时维修好消费者的车辆，积极回应消费者的诉求，保障消费者的合法权益。《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》是后合同义务，适用前提是4S店按照销售合同约定向消费者交付质量合格的汽车产品。如果4S店交付的汽车质量不合格，应当按照《民法典》《产品质量法》《消费者权益保护法》等承担法定责任。