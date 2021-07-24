暴雨洪水过后，如何起居饮食？如何预防传染病、防大疫？中医专家来支招

人民网北京7月24日电 （记者崔元苑）连日来，河南暴雨牵动民心。罕见的特大暴雨让河南多地受灾严重。当地人民的生命安全和身体健康也受到严重威胁。为防止“大灾之后有大疫”，暴雨洪水过后，应该如何做好个人健康防护？如何发挥中医药在防疫方面的重要作用，有效预防常见病和传染病？中医专家、首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉近日接受人民网访谈时进行了相关科普和解读。

如何预防肠道疾病？

专家：可食用一些生蒜、蒜泥；饮用干净水、开水；食物要加热后再食用

刘清泉称，在洪灾过程中，发生更多的是由于污水对人的污染所导致的一些疾病，比如皮肤的损伤、感染，湿疹加重等。在断水断电的情况下，有些人可能会饮用一些不干净的污水，导致肠道传染病、急性胃肠炎甚至其他相关疾病的发生。

“灾后疾病则会更多，不仅有可以预测的传染病，比如钩端螺旋体病、急性胃肠炎、菌痢等，还会出现由于高度紧张引起的应急心理障碍和损伤等，某种程度上比传染病更严重。”刘清泉指出。

对此，中医中药有哪些简便易廉的预防方法呢？“比如预防肠道疾病的发生，生活中可以用一些生蒜、蒜泥。如果有急性胃肠炎、急性菌痢、急性的消化道症状，可以将生蒜捣完后拌点面条、凉菜食用，既可以很好地补充营养，还可以起到解毒、止痢的作用。同时还可以用一些简便易廉的中药预防感冒、流感。” 刘清泉说。

发生洪涝灾害后，居民在饮水和饮食方面也需要特别注意。为预防疾病，刘清泉提醒大家，在洪涝灾害期间和灾害救治的过程中，一定要饮用干净的水、烧开的水，千万不要食用腐烂食品，食物吃之前要加热来杀菌消毒，这是保障健康的一个重要环节。

如何预防皮肤感染和湿疹？

专家：花椒、蒲公英、马齿苋等煮水清洗皮肤；将大蒜捣成汁外敷

暴雨积水中有很多的细菌、病菌，人长时间浸泡其中可能会引发一些皮肤病。那么，居民在泡水、涉水后应该如何清洁和消毒？

“在家里面，可以用花椒煮水，放温后清洗皮肤和局部，这样可预防湿疹的发生甚至一些局部的脚气感染。如果因脚气而出现细菌感染、红肿、热痛的时候，还也可以将大蒜捣成汁外敷，当然时间不能过长。” 刘清泉介绍，此外，也可以用蒲公英、马齿苋等常见中草药熬水后进行局部清洗，也有很好的杀菌和消毒作用，可以预防皮肤的感染和湿疹。

涉水淋雨后如何预防感冒？

专家：先做好保暖；用生姜、葱白等熬水饮用

在强降雨天气下，居民涉水淋雨后很容易引发感冒。

对此，刘清泉指出，人经过长时间的涉水淋雨，可能会出现低体温状态甚至休克死亡。如果是感冒受凉的情况，首要的事就是保暖，把身上的水分擦干，换掉湿衣物，穿上保暖的衣服。然后，可用生姜、葱白、大蒜熬水，放温后饮用，可以驱寒、保暖、预防感冒。千万别喝凉水、生水。

如何预防消化道疾病？

专家：不吃不用被污染过的食物；饮食应以清淡为主；坚持正确的洗手法

洪涝灾害以后，除了呼吸道传染病疾病之外，最重要的就是消化道疾病对人体的侵犯。如何预防和处理呢？

“最基本的预防措施是，不吃、不用被污染过的食品、水，喝水要喝开水，食物要加热煮熟后再吃，这样可以大大减少肠道感染的几率。” 刘清泉称，为保证胃肠道免疫力的正常，饮食应以清淡为主，少吃不易消化的食品，以免加重胃肠道负担。坚持正确洗手法，防止病从口入，这也是预防胃肠道传染病的重要方法。总之，只要做好以上这些措施，发生肠道传染病几率就会大大减少。

洪涝灾害发生后，身体出现哪些症状需要重视并及时就医？

专家：突然发烧；腹泻；不明原因的皮疹；头痛、呕吐

刘清泉介绍，第一种是突然发烧。不管是受凉、感冒还是其他原因引起的，一旦出现发热情况，应及时就诊，及时到救灾的医疗点进行救治，不要在家吃药扛着。

第二种是腹泻。腹泻往往是消化道症状、消化道传染病的一个非常重要的信号。尤其是老年人、孕妇和儿童，一旦出现这种症状，一定要及时就医。

第三种是身上出现不明原因的皮疹甚至有出血的血斑。这种情况下，即使没有明显不舒服的症状，也要及时就诊，请医生进行鉴别诊断，是不是有新的传染病会发生。

第四种是头痛、呕吐。这种情况有可能是有中枢系统感染的疾病，一定要去就诊。

“需要注意的是，传染病出现的早期症状和感冒都差不多，都是外邪侵犯人体。所以，在洪涝灾害后，出现以发热为核心，伴有身上出皮疹、恶心、呕吐、头痛等症状时，千万不要在家扛着，一定要及时就诊，进行相关疾病的诊断与鉴别。通过早诊、早治、早干预，使疾病得到及时救治，将疾病传播、发生、对人体的影响降到最小范围内，不要拖到不得不救治或者演变为一种烈性传染病的时候。” 刘清泉强调。

如何对居家环境杀菌和消毒？

专家：可用苍术、金银花等药物煮水擦拭物表；用艾叶、苍术点燃后烟熏来净化空气

家里进水、泡水了，如何杀菌消毒？

刘清泉提醒，有污水蔓延、污染过的地方，都需要重视杀菌、消毒。因为，这些地方会藏污纳垢，一些不常见的细菌和病毒会顺水流向物表，产生一些传染、感染而造成疾病发生。

对于空气的消毒和物表的消毒，可以用苍术、金银花、马齿苋等药物煮水，用一个干净的布擦拭物表，特别是被污水污染过的地方。用艾叶、苍术点燃后放在安全的地方，通过烟熏进行环境杀菌和净化空气。

个人应该做好哪些自我防护措施？

专家：保持家庭空间的清洁；确保良好睡眠；注意保暖；进食易消化的食物

刘清泉建议，首先，家中要定期大扫除，保持家庭空间的清洁，这是预防疾病一个非常重要的方面。暑热季节的洪涝灾害以后，在复工复产或者恢复家园的过程中，还要重视对老人、小孩和孕妇等免疫力低的人群的健康保护。

“良好的休息、睡眠是提升免疫力的根本。首先要保证这些人群早睡早起、睡眠充足。” 刘清泉强调，要保暖、保干，不能有湿。要进食容易消化的食物，经历了惊恐的心理状态，又遭受了寒温不适的影响，如果饮食上过于肥甘厚腻，会引发很多疾病包括消化道疾病、呼吸道疾病甚至一些传染病。

如何提升个体免疫力，防范灾后疫病的发生？

专家：注意休息；三餐饮食要规律；调整心态；清热化湿

“洪涝灾害以后，预防传染病的核心问题是公共卫生体系和公共卫生能力的建设。”刘清泉指出，在河南出现洪涝灾害一开始，公共卫生就及早介入环境的消杀，这是预防、避免病原菌存在空间的一个重要路径。没有了病原菌或者说病原菌大大减少，传染病的发生几率也就小了。

除了外环境的消杀，每个人都要树立为自己的身体健康负责的意识。刘清泉建议，个人尤其要做好几件事：一是注意休息，充足的睡眠是预防各种传染病发生的重要重要的手段。二是三餐饮食要规律，不能饥一顿饱一顿，以免导致免疫力受损伤。三是洪涝灾害发生时，要调整好心态。经历如此猛烈的水灾和惨烈的局面，对个体的心理打击不可忽视。因此，对这种心理的安抚、平息也是非常重要的。

“从中医角度讲，在这种非常紧张和繁忙的状态下，还要防止体内有积热。因为，体内有积热是各种传染病发生的重要诱因。”刘清泉指出，出现体内有积热时，可适当地用一些去火、清热的药物，如藿香正气、莲花清瘟、金花清感等，清洁一下肠道里的积热，但不要过量服用。此外，化湿也很重要，在饮食上可多吃一些具有利湿功效的食物，少吃辛辣刺激的食物。通过这些方面来保证胃肠道的休息和功能的提升，确保个人体质保持良好的状态，从而使大灾以后出现大疫的可能降到最低甚至没有。