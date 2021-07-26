到2020年底我国基本医保参保人数达13.6亿人

人民网北京7月26日电 （记者孙红丽）国务院新闻办公室今日下午举行国务院政策例行吹风会，介绍《关于优化医保领域便民服务的意见》（以下简称《意见》）有关情况。国家医疗保障局副局长李滔在会上介绍，据统计，2020年底，我国基本医保参保人数达到13.6亿人，参保率稳定在95%以上。2020年全国的医保基金收入达到2.48万亿元，支出2.1万亿元，职工医保和居民医保政策范围内住院费用支付比例分别稳定在80%和70%左右。

切实提高医保服务水平

李滔表示，《意见》明确了优化医保领域服务便民的总体目标。重点是加快推动医保服务标准化、规范化、便利化，切实提高医保服务水平：一是聚焦优化医保政务服务，在便民服务上出实招。包括解决群众医保报销申请繁、手续杂的问题；推进医保经办服务事项清单管理；深化医保服务“最多跑一次”改革，解决群众办理频次多、跑路多的问题。

二是聚焦医保、医疗、医药“三医”联动，深化部门间信息共享。加快推进全国统一的医保信息平台建设，建立健全与卫生、药监、人力资源社会保障等各部门的数据交换机制，实现医保系统与医院、药店的全面对接，推动医保经办服务网上办理，逐步实现住院、门诊费用线上线下一体化的异地就医结算服务。

三是聚焦守护好人民群众的“保命钱”，严厉打击医保领域欺诈骗保行为。建立和完善医保智能监控系统，提升打击欺诈骗保能力，切实维护医保基金安全。

国家医疗保障局医药管理司司长黄华波表示，医保电子凭证是打通医保领域全流程便民服务的一把金钥匙。他介绍，截至目前，医保电子凭证全渠道激活的用户超过7.2亿，31个省份和新疆生产建设兵团均已经支持使用医保电子凭证，接入的定点医疗机构超过21万家，定点零售药店超33万家，累计结算3.2亿笔，在优化医保便民服务方面发挥了积极作用。

另外，国家医疗保障局基金监管司负责人段政明介绍，截至2020年，共检查定点医疗机构171万家次，发现问题的有70多万家次。其中，行政处罚1.4万家次，取消定点协议1.4万家次，移送司法处理770家，累计追回医保基金348.7亿元。

鼓励设立“一站式”联办窗口

李滔指出，近年来，国家医保局持续推进“放管服”改革，取得了一定成效。但是，在医保服务经办管理的统一性、规范性和便利性上，和群众的期待还有一定的差距。群众反映还存在办理医保服务事项频次高，报销手续杂，报销材料比较多等一些问题。

在精简办事材料、缩短办理时限、规范流程方面，《意见》中有哪些针对性举措？

国家医保局医疗保障事业管理中心负责人蒋成嘉介绍，去年5月，国家医保局印发《全国医疗保障经办政务服务事项清单》，明确要求涉及群众的经办服务事项，办理材料均不超过4种，并逐一列明、取消了“其他材料”、“有关材料”等模糊表述，9个服务事项可以一证办理，4个服务事项实行承诺制。《意见》进一步对清单制度作出了明确部署，要求全力推行医保经办服务事项清单管理，在2021年底前，全面实现清单制度在各级医保部门落地实施，基本实现医保经办服务在全国范围内无差别办理。

在多部门协调方面，李滔表示，《意见》进一步优化了相关服务举措。第一，在医保部门内部推行“一窗式”办理，把医保内部相关的险种和业务，包括基本医疗、大病、救助、生育保险等相关业务，在医保经办窗口推行一窗受理。

第二，涉及到相关的各个部门推行“一站式”服务。鼓励当地基层政务服务综合大厅一并设立“一站式”联办窗口，实现参保、登记、缴费相关服务“一站式”联办，让企业和群众尽量在一个办事地点、一次性办完。

第三，《意见》中提出费用“一单式”结算，鼓励医保经办机构将基本医保、大病、救助和商业健康险在一张报销单上一次性结算，最大限度地方便老百姓。

同时，在“一窗”“一站”和“一单式”，推行“一次办”以外，还将医保经办服务不断下沉，让老百姓能够在身边办，把一些相关医保服务下沉到街道和乡镇，甚至下沉到社区和村里。

“另外，一些服务能在医疗机构办理，让老百姓就医的同时就能办。比如一些门诊慢特病种的认定和新生儿出生以后的参保，尽量让老百姓少跑路，让老百姓的体验更加便捷，不断提升他们的满意度。”李滔说。